      இன்றைய ராசிபலன் 14.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தேவைகள் பூர்த்தியாகும்
      இன்றைய ராசிபலன் 14.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தேவைகள் பூர்த்தியாகும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Feb 2026 6:05 AM IST
      மேஷம்

      சிவாலய வழிபாட்டில் சிந்தையை செலுத்தும் நாள். வருமானம் உயரும். உள்ளம் மகிழும் சம்பவங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும். உறவினர்கள் ஒத்துழைப்பு உண்டு.

      ரிஷபம்

      தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். எதை செய்தாலும் தெளிவாக யோசித்துச் செய்வது நல்லது. முன்னேற்றத்தில் சில குறுக்கீடுகள் ஏற்படலாம்.

      மிதுனம்

      ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும் நாள். தனித்து இயங்குவதில் ஆர்வம் கூடும். காலை நேரம் கலகலப்பாக இருக்கும். பணியாளர்களின் தொல்லை அகலும்.

      கடகம்

      நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தரும் நாள். எதிர்பார்த்த காரியம் நடைபெற்று மகிழ்ச்சியை தரும். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.

      சிம்மம்

      முக்கிய புள்ளிகளின் சந்திப்பால் முன்னேற்றம் கூடும் நாள். புதிய சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு.

      கன்னி

      ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் காட்டும் நாள். பாராட்டும், புகழும் கூடும். பக்கபலமாக இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை உயரும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.

      துலாம்

      நந்தி வழிபாட்டில் நலம் கிடைக்கும் நாள். பொருளாதார பற்றாக்குறை அகலும். வியாபாரப் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.

      விருச்சிகம்

      பிரதோஷ வழிபாட்டால் பெருமை சேரும் நாள். வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கம் விரிவடையும். கணிசமான தொகை கைகளில் புரளும்.

      தனுசு

      நீண்டநாள் பழகிய நண்பர் ஒருவரால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும்.

      மகரம்

      தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். செலவைக் குறைத்து சேமிப்பை உயர்த்துவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. வேலைக்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.

      கும்பம்

      தெய்வ நம்பிக்கை கூடும் நாள். வருமானம் உயரும். தொழிலில் இருந்த மந்த நிலை மாறும். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.

      மீனம்

      முயற்சி கைகூடும் நாள். பணம் எதிர்பார்த்த இடத்தில் இருந்து வந்து சேரும். செய்தொழிலில் மேன்மையுண்டு. பயணங்கள் பலன் தரும்.

