என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ராசிபலன்

      ராசிபலன்

      இன்றைய ராசிபலன் 14.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சியங்கள் நிறைவேறும்
      X

      இன்றைய ராசிபலன் 14.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சியங்கள் நிறைவேறும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Jan 2026 6:08 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். தொழில் ரீதியாக மறைமுகப் போட்டிகள் ஏற்படலாம். வாகன வழியில் செலவுகள் உண்டு.

      ரிஷபம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் தலைமையின் ஆதரவை பெறுவீர்கள்.

      மிதுனம்

      இனிய செய்திகள் இல்லம் தேடி வரும் நாள். சொத்து விற்பனையால் லாபம் உண்டு. தொழிலில் புதிய கூட்டாளிகள் வந்திணைவர். பெற்றோர் வழியில் பிரியம் கூடும்.

      கடகம்

      பக்குவமாகப் பேசி பாராட்டு பெறும் நாள். உதாசீனப்படுத்தியவர்கள் உங்கள் உதவி கேட்டு வருவர். நீண்ட நாட்களாக நடைபெறாத காரியம் நடைபெறும்.

      சிம்மம்

      விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேரும் நாள். தகுந்த நபர்களின் ஆலோசனை தக்க சமயத்தில் கைகொடுக்கும். கல்யாண கனவுகள் நனவாகும்.

      கன்னி

      ஆனந்த வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமையும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடை பெறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும். சகோதரர்களால் நன்மை உண்டு.

      துலாம்

      தடைகள் விலகும் நாள். தன வரவு திருப்தி தரும். கல்யாணம் பற்றிய சந்தோஷ தகவல் வந்து சேரும். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் ஆதாயம் கிட்டும்.

      விருச்சிகம்

      எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். பிள்ளைகள் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

      தனுசு

      நம்பிக்கைகள் நடைபெறும் நாள். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் திருப்தி தரும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. பயணத்தால் பிரியமானவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும்.

      மகரம்

      லட்சியங்கள் நிறைவேறும் நாள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். பஞ்சாயத்துகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோக மாற்றம் உண்டு.

      கும்பம்

      எதிர்பார்த்த தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம்.

      மீனம்

      ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும் நாள். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். பக்குவமாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள்.

      Rasipalan Daily Rasipalan Today Rasipalan ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X