Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-14.09.25
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
வளர்ச்சிப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். வங்கி சேமிப்பு உயரும். வீட்டுத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். உத்தியோக ரீதியாகச் செய்த புது முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.
ரிஷபம்
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். பிறர் பாராட்டும் வகையிலான காரியமொன்று செய்வீர்கள். எதிர்பார்த்த தகவல் அலைபேசி மூலம் வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு.
மிதுனம்
சிந்தனைகள் வெற்றி பெறும் நாள். குடும்பத்தில் குதூகலம் தரும் சம்பவமொன்று நடைபெறும். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். மதியத்திற்கு மேல் மகிழ்ச்சியான தகவல் உண்டு.
கடகம்
வருமானம் உயரும் நாள். வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்ள முன்வருவீர்கள். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.
சிம்மம்
புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். வழக்கமாக செய்யும் பணியை இன்று மாற்றியமைப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களால் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும்.
கன்னி
நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். பணப்புழக்கம் அதிகரித்தாலும், அடுத்தடுத்த செலவுகளால் திணறுவீர்கள். உத்தியோக மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும்.
துலாம்
நிம்மதி கிடைக்க நிதானத்தோடு செயல்பட வேண்டிய நாள். பணிகளில் தடைகளும் தாமதங்களும் ஏற்படலாம். எந்தச் செயலையும் திட்டமிட்டபடி செய்ய இயலாது.
விருச்சிகம்
அலைபேசியில் வரும் செய்திகளால் ஆனந்தமடையும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும். கல்யாண முயற்சி கைகூடும்.
தனுசு
நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறும். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். மதியத்திற்கு மேல் மனஅமைதி கூடும்.
மகரம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். எதிர்பாராத விரயம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் பணப்பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருப்பது உத்தமம். எதிர்மறை எண்ணம் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். துணிந்து எடுத்த முடிவால் நன்மை கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு திருப்தி தரும். உத்தியோக முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும்.
மீனம்
இனிய சம்பவம் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் வரவேண்டிய சம்பளப் பாக்கிகள் வந்து சேரும்.