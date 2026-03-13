என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan | இன்றைய ராசிபலன் 13.3.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வரவும் செலவும் சமமாகும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
குழப்பங்கள் அகலும் நாள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. இடம் வாங்க மற்றும் விற்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். பிள்ளைகள் வழியில் உதிரி வருமானங்கள் உண்டு.
ரிஷபம்
மனக்கலக்கம் ஏற்படும் நாள். கடன் வாங்கும் சூழ்நிலை உருவாகும். உத்தியோகத்தில் பணம் எண்ணும் பணியில் இருப்பவர்கள் கவனமுடன் இருப்பது நல்லது.
மிதுனம்
வரவும் செலவும் சமமாகும் நாள். அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதால் விரயம் உண்டு.
கடகம்
தொலைபேசி வழித்தகவல் தொலைதூரப் பயணத்திற்கு உறுதுணை புரியும். மாலை நேரம் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளில் மாற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்
ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழும் நாள். கடிதம் கனிந்த தகவலை கொண்டுவந்து சேர்க்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் அன்பிற்கு பாத்திரமாவீர்கள்.
கன்னி
தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும் நாள். வீடு வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். உத்தியோகம் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி பலன் தரும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு.
துலாம்
யோகமான நாள். உடன்பிறப்புகள் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். தொலை தூரத்திலிருந்து நல்ல தகவலொன்று வந்து சேரும்.
விருச்சிகம்
வெளிவட்டார பழக்கவழக்கம் விரிவடையும் நாள். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி பலன் தரும். உத்தியோக உயர்வு, ஊதிய உயர்வு பற்றிய தகவல் உண்டு.
தனுசு
உற்சாகத்துடன் செயல்படும் நாள். பக்கலபமாக இருப்பவர்கள் பணிக்கு உறுதுணையாக இருப்பர். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும். அந்தஸ்து உயரும்.
மகரம்
நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். நிச்சயித்த காரியம் நிச்சயித்தபடியே நடைபெறும். சமுதாய பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
கும்பம்
பொறுமையுடன் செயல்பட்டு பெருமை குவிக்கும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். மங்கல செய்தி ஒன்று நண்பர்கள் மூலம் கேட்பீர்கள்.
மீனம்
வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும் நாள். வருமான பற்றாக்குறை அகலும். இல்லத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கல்யாண பேச்சுவார்த்தை கைகூடும்.