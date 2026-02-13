என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 13.2.2026: இவர்களுக்கு வருமானம் உயரும்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Feb 2026 5:57 AM IST
      மேஷம்

      வியாபாரம் சிறப்பாக அமையும். சொந்தங்களால் ஏற்பட்ட விரோதங்கள் விலகும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.

      ரிஷபம்

      விழிப்புணர்ச்சி அதிகம் தேவைப்படும் நாள். புதிய நபர்களிடம் கவனமாக இருப்பது நல்லது. மனக்குழப்பம் ஏற்படலாம். வீண் விரயம் உண்டு.

      மிதுனம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். வாகன யோகம் உண்டு. இடமாற்றம் இனிமை தரும். சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்ற துடிப்போடு செயல்படுவீர்கள். வரன்கள் வாயில் தேடிவரும்.

      கடகம்

      புதிய பாதை புலப்படும் நாள். பொதுவாழ்வில் புகழ் சேரும். உதிரி வருமானம் உண்டு. தொழில் வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருந்தவர்கள் விலகுவர்.

      சிம்மம்

      வி.ஐ.பி.க்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். நெஞ்சம் மகிழும் விதத்தில் நண்பர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற செயல்படுவீர்கள்.

      கன்னி

      ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் கூடும் நாள். பிள்ளைகளின் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் சில புதுமைகளைப் புகுத்துவீர்கள்.

      துலாம்

      நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். இல்லத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். வருங்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சியில் கைகூடும்.

      விருச்சிகம்

      வருமானம் உயரும் நாள். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் உண்டு. தொழில் வளம் மேலோங்கும். கடந்த சில நாட்களாக எதிர்பார்த்த காரியம் இன்று முடிவடையும்.

      தனுசு

      யோகமான நாள். சுபச்செய்தி வந்து சேரும். முன்னேற்றம் கருதி பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

      மகரம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் உண்டு. அடகு வைத்த பொருட்களை மீட்பீர்கள். தொலைபேசி வழித்தகவல் தொழிலுக்கு உறுதுணை புரியும்.

      கும்பம்

      வாய்ப்புகள் வாயிற்கதவை தட்டும் நாள். தொழில் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். நீண்டநாள் பிரிந்த நண்பர் ஒருவர் வந்திணைவர். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு உண்டு.

      மீனம்

      இல்லம் தேடி இனிய தகவல் வந்து சேரும் நாள். இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்தில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

