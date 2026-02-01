என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 1.2.2026: இவர்களுக்கு வருமானம் உயரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
கிரிவலம் வந்து கீர்த்தியை காண வேண்டிய நாள். வருங்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். சந்தர்ப்பங்கள் சாதகமாகும்.
ரிஷபம்
எதிர்பார்த்த காரியம் எளிதில் முடியும் நாள். வருமானம் உயரும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்
அலைபேசி வழித்தகவல் அனுகூலம் தரும் நாள். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் அகலும். இடமாற்றங்கள் நன்மையை தரும்.
கடகம்
கோவில் வழிபாட்டில் குதூகலம் கூடும் நாள். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
சிம்மம்
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். பொருளாதார நிலை திருப்தி தரும். பொதுவாழ்வில் புதிய திருப்பங்கள் ஏற்படலாம். நண்பர்களால் நல்ல காரியம் நடைபெறும்.
கன்னி
கனவுகள் நனவாகும் நாள். காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். திரும்பி சென்ற வரன்கள் மீண்டும் வரலாம். நாடாளும் நபர்களின் நட்பால் நன்மை உண்டு.
துலாம்
பாக்கிகள் வசூலாகும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். எதிரிகள் விலகுவர். உத்தியோகத்தில் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் காட்டும் நாள். புகழ் கூடும். பொருளாதார நிலை உயரும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர். தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும்.
தனுசு
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். முயற்சிகளில் தடைகளும், தாமதங்களும் வந்து சேரும். சேமிப்பு கரைகின்றதே என்று கவலைப்படுவீர்கள்.
மகரம்
போராட்ட நிலை மாறும் நாள். புதிய பாதை புலப்படும். உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவீர்கள். உடல்நலம் சீராகும். சான்றோர்களின் சந்திப்பு உண்டு.
கும்பம்
உயர்ந்த மனிதர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். வசதி, வாய்ப்புகள் பெருகும். தொழிலில் பங்குதாரர்கள் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பர்.
மீனம்
தாமதித்த காரியங்கள் தடையின்றி நடைபெறும் நாள். தனித்து இயங்க வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டு.