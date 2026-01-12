என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 12.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகமான நாள்
      இன்றைய ராசிபலன் 12.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகமான நாள்

      மேஷம்

      இடமாற்றம் இனிமை தரும் நாள். எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

      ரிஷபம்

      யோகமான நாள். தன வரவு தாராளமாக வந்து சேரும். இல்லத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.

      மிதுனம்

      பக்குவமாகப் பேசி பாராட்டுகளைப் பெறும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும்.

      கடகம்

      நண்பர்களால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். விட்டுப்போன வரன்கள் மீண்டும் வந்து சேரும். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும்.

      சிம்மம்

      தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும் நாள். தொகை எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரும். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். அரசியல்வாதிகளால் ஆதாயம் உண்டு.

      கன்னி

      தைரியத்தோடு செயல்பட்டு சாதனை படைக்கும் நாள். சங்கிலித் தொடர்போல வந்த கடன் சுமை குறையும். நீடித்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் காண்பீர்கள்.

      துலாம்

      புதிய பாதை புலப்படும் நாள். புகழ் மிக்கவர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும். முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும்.

      விருச்சிகம்

      நல்ல வாய்ப்புகள் இல்லம் தேடி வரும் நாள். நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை திருப்தி தரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

      தனுசு

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். உடன்பிறப்புகள் நீங்கள் கேட்ட உதவிகளைச் செய்ய முன்வருவர். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும்.

      மகரம்

      செல்வாக்கு மேலோங்கும் நாள். நீங்கள் பார்க்க நினைத்த நபர் உங்கள் இல்லம் தேடி வரலாம். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.

      கும்பம்

      தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும். திடீர் பயணத்தால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.

      மீனம்

      சிந்தித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். சேமிப்பில் சிறிது கரையலாம். எப்படியும் முடிந்துவிடும் என நினைத்த வேலை ஒன்று முடிவதில் தாமதமாகலாம்.

