ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 11.3.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகமான நாள் #Rasipalan
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
சந்தித்தவர்களிடம் சிந்தித்துப் பேசவேண்டிய நாள். வேலை பளு அதிகரிக்கும். முன்கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. உத்தியோக பிரச்சனை நீடிக்கும்.
ரிஷபம்
நண்பர்களால் நல்ல காரியம் ஒன்று நடைபெறும் நாள். சுபநிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள். வரன்கள் வாயில் தேடி வந்து சேரும்.
மிதுனம்
உற்சாகத்தோடு பணிபுரியும் நாள். உள்ளன்போடு பழகியவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். தேகநலன் கருதி ஒரு தொகையைச் செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்
எதிலும் முன்னிலை வகிக்கும் நாள். சாமர்த்தியமான பேச்சுகளால் சாதனை படைப்பீர்கள். உறவினர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். நவீன பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும்.
சிம்மம்
நினைத்ததை முடித்து நிம்மதி காணும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். வெளிவட்டார பழக்க வழக்கம் விரிவடையும்.
கன்னி
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். சகோதர ஒற்றுமை பலப்படும். நேற்றைய பிரச்சனை ஒன்று இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
துலாம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். நினைத்தது நிறைவேறும். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். வரவு திருப்தி தரும். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.
விருச்சிகம்
நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். பிரியமான சிலரைச் சந்திக்க நேரிடும். நாவன்மையால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும்.
தனுசு
போட்டிகளைச் சமாளித்து புகழ் காணும் நாள். திடீர் செலவுகள் இருந்தாலும் அதை ஈடுசெய்ய வரவு வந்துசேரும். பாகப் பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும்.
மகரம்
யோகமான நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். சகோதர வழி ஒத்துழைப்பு உண்டு. அயல்நாட்டிலிருந்து ஆதாயம் தரும் தகவல் வரலாம்.
கும்பம்
அன்றாடப் பணிகள் நன்றாக நடைபெறும் நாள். வீட்டு பராமரிப்பில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த பிரச்சனைகள் அகலும்.
மீனம்
இடமாற்றம் பற்றிய செய்தி வந்து சேரும் நாள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் வெறுப்புக்கு ஆளாக நேரிடும். வரவைவிட செலவு கூடும்.