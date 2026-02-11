என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 11.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வாக்கு உயரும்
      இன்றைய ராசிபலன் 11.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வாக்கு உயரும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Feb 2026 5:45 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். காரியத் தடை அதிகரிக்கும். வீண் விரயம் உண்டு. மறதியால் குடும்பத்தில் அவதி உருவாகும்.

      ரிஷபம்

      பாசம் மிக்கவர்களின் நேசம் கூடும் நாள். உங்கள் நிர்வாக திறமைக்கு பாராட்டும், புகழும் அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகழ்வீர்கள்.

      மிதுனம்

      கணிசமான தொகை கைகளில் புரளும் நாள். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொலைதூரத்தில் இருந்து நல்ல தகவலொன்று வந்து சேரும்.

      கடகம்

      நல்ல தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். வீட்டிற்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.

      சிம்மம்

      அருகில் இருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களால் தொல்லைகள் ஏற்படலாம்.

      கன்னி

      செல்வாக்கு உயரும் நாள். செலவிற்கு ஏற்ப வரவு வந்து சேரும். திட்டமிட்ட பணிகளைத் திட்டமிட்டபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். முன் கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்வது நல்லது.

      துலாம்

      வெற்றி செய்திகள் வீடு வந்து சேரும் நாள். உறவினர்கள் ஒத்துழைப்பு செய்ய முன்வருவர். வருமானம் திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வரலாம்.

      விருச்சிகம்

      புதிய பாதை புலப்படும் நாள். புகழ்மிக்கவர்களின் சந்திப்பால் பொருளாதார நிலை உயரும். தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும். ஆரோக்கியம் சீராகும்.

      தனுசு

      பிள்ளைகளால் பெருமைகள் வந்து சேரும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. குடும்ப பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் தாமதப்பட்ட சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.

      மகரம்

      சிந்தனையில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையைக் கண்டு உயர் அதிகாரிகள் வியப்படைவர். வரன்கள் முடிவாகும்.

      கும்பம்

      யோகமான நாள். நினைத்தது நிறைவேறும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். வியாபார போட்டிகள் அகலும்.

      மீனம்

      நம்பி வந்தவர்களுக்கு கைகொடுத்து உதவுவீர்கள். இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். நண்பர்கள் உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வர்.

