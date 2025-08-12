Live
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 12.08.2025
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 12.08.2025

      12 Aug 2025
      இன்றைய ராசிபலன்
      12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். தொழில் வளர்ச்சியில் இருந்த தடைகள் அகலும்.

      ரிஷபம்

      புதிய பாதை புலப்படும் நாள். வரும் பிரச்சனைகளைச் சாமர்த்தியமாக சமாளிப்பீர்கள். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். தொழிலில் லாபம் உண்டு. எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும்.

      மிதுனம்

      அல்லல்கள் அகலும் நாள். ஆதாயம் தரும் தகவல் அதிகாலையிலேயே வரலாம். வியாபாரத்தில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும். வாங்கல், கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும்.

      கடகம்

      மதியத்திற்கு மேல் மனக் குழப்பம் அகலும் நாள். முன்பின் தெரியாதவர்களை நம்பி பெரிய முதலீடுகள் செய்ய வேண்டாம். உத்தியோகத்தில் நேற்றைய பிரச்சனை இன்று முடிவிற்கு வரும்.

      சிம்மம்

      அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். அடுத்தவர்களின் மனம் புண்படும் விதம் நடந்து கொள்ள வேண்டாம். பயணங்களில் கவனம் தேவை.

      கன்னி

      வெளியுலகத் தொடர்பு விரும்பும் விதத்தில் அமையும் நாள். தொழில் சம்பந்தமாக எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி தரும். கலைத் துறையினரின் சந்திப்பால் காரியம் ஒன்று முடிவாகும்.

      துலாம்

      வரவும், செலவும் சமமாகும் நாள். வாய்ப்புகள் வந்தும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள இயலாது. சகோதரர் வழியில் சச்சரவுகள் உண்டு. தொழில் போட்டிகள் அதிகரிக்கும்.

      விருச்சிகம்

      உயர்ந்த மனிதர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். அசையா சொத்துகள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பணத்தட்டுப்பாடு அகலும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

      தனுசு

      குழப்பங்கள் அகலும் நாள். கூட்டுத் தொழில் புரிவோர் லாபம் காண்பர். பணத் தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். எதிர்பார்த்த நல்ல தகவல் நண்பர்கள் மூலம் வந்து சேரும்.

      மகரம்

      செல்வாக்கு உயரும் நாள். தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும். கடமையில் இருந்த தொய்வு அகலும். வீடு வாங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். உதிரி வருமானங்கள் பெருகும்.

      கும்பம்

      தாமதித்த காரியம் தடையின்றி நடைபெறும் நாள். தனவரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். எதிரிகளின் பலவீனத்தை அறிந்து அதற்கேற்றால் போல் செயல்படுவீர்கள்.

      மீனம்

      புகழ்மிக்கவர்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். பணவரவு திருப்தியளிக்கும். சுபகாரிய பேச்சு முடிவாகும். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

