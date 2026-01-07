Live
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 7.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 7:44 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் உங்கள் பணிகளுக்கு உறுதுணைபுரிவர். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் கருத்துகளை ஏற்றுக்கொள்வர்.

      ரிஷபம்

      வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும் நாள். இல்லத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். விவாகப் பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

      மிதுனம்

      கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் நாள். பக்குவமாகப் பேசிக் காரியங்களைச் சாதித்துக்கொள்வது நல்லது, ஆரோக்கியம் சீராக ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.

      கடகம்

      காலை நேரத்தில் கலகலப்பான தகவல் வந்து சேரும் நாள். காரிய வெற்றி ஏற்படும். தொழில் பங்குதாரர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.

      சிம்மம்

      ஆலய வழிபாட்டால் அமைதி கிடைக்கும் நாள். செல்வ நிலை உயரும். ஆற்றல் மிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பால் தொழில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.

      கன்னி

      ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும் நாள். அன்பு நண்பர்கள் ஆர்வத்தோடு உதவி செய்ய முன்வருவர். பழைய கடனில் இருந்து மீள புதிய வழிபிறக்கும்.

      துலாம்

      அலைபேசி வழியே அனுகூலமான தகவல் வந்து சேரும் நாள். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்துவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் இனிமை தரும் விதம் இடமாற்றம் வரலாம்.

      விருச்சிகம்

      வெற்றிகள் வீடு தேடி வரும் நாள். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி மகிழ்வீர்கள். தொழில் ரீதியாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு.

      தனுசு

      பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும் நாள். பயணங்களால் பலன் உண்டு. பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு உண்டு. தொழில் நலன் கருதி முக்கிய முடிவெடுப்பீர்கள்.

      மகரம்

      விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். இடமாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். பிடிவாத குணத்தை தளர்த்திக் கொள்ளவும். உத்தியோகத்தில் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

      கும்பம்

      குழப்பங்கள் அகலும் நாள். ஆதரவுக்கரம் நீட்டுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். வீடு வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

      மீனம்

      முயற்சி கைகூடும் நாள். உறவினர்களால் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் விலகும். பணவரவு திருப்தி தரும். நவீனப்பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

