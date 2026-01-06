என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 6.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கி மகிழும் நாள். வீடு மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனை மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் உயர்ந்த நிலை அடைய சந்தர்ப்பம் கைகூடிவரும்.
ரிஷபம்
நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். குலதெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளை மேலதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வர்.
மிதுனம்
எடுத்த காரியத்தை எளிதில் முடிக்கும் நாள். வருமானம் உயரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரலாம். கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவீர்கள்.
கடகம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். தெய்வ பலம் மிக்கவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னணியாக இருக்கும். வருங்காலத்திற்காக சேமிக்க முற்படுவீர்கள்.
சிம்மம்
ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாத பிரச்சனையொன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் வாய்ப்பு உண்டு.
கன்னி
யோகமான நாள். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். கூட்டு முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும். அரைகுறையாக நின்ற பணிகளை இன்று சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள்.
துலாம்
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். வரவேண்டிய தொகை குறிப்பிட்டபடி வந்து சேரும். இருப்பினும் திடீர் செலவுகளை சமாளிக்க அடுத்தவர்களிடம் கைமாத்து வாங்கும் சூழல் உண்டு.
விருச்சிகம்
வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி கைகூடும். அன்பு நண்பர்கள் உதவி செய்ய முன்வருவர். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும்.
தனுசு
கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவைவிட செலவு கூடும். நண்பர்கள் பகையாகலாம். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. மனக்குழப்பம் ஏற்படும்.
மகரம்
விரயம் ஏற்படும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திசைமாறி செல்லும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் மீது குறை சுமத்துவர். நல்ல சந்தர்ப்பங்களை நழுவ விடுவீர்கள்.
கும்பம்
போன் மூலம் பொன்னான தகவல் வந்து சேரும் நாள். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். பெற்றோர் நலனில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வீர்கள். வீட்டு தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.
மீனம்
தொலைபேசி வழித்தகவல் தொழிலுக்கு உறுதுணைபுரியும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழிபிறக்கும். உறவினர் வழியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் முடிவிற்கு வரும்.