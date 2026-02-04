என் மலர்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 4.2.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நட்பால் நன்மை கிடைக்கும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம்
நல்லவர்களைச் சந்தித்து நலம் காணும் நாள். உறவினர்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட முன்வருவர். பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் ஆர்வம் கூடும். தொழில் முன்னேற்றமுண்டு.
ரிஷபம்
தொல்லை தந்தவர்கள் எல்லையை விட்டு விலகும் நாள். தொழில் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சியிலிருந்த தடை அகலும். வாங்கல் கொடுக்கல்கள் சீராகும்.
மிதுனம்
கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் நாள். பிள்ளைகளால் உதிரி வருமானங்கள் உண்டு. நண்பர்கள் மத்தியில் நல்ல பெயர் கிட்டும். கல்யாணப் பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும்.
கடகம்
நட்பால் நன்மை கிடைக்கும் நாள். வீடு மாற்றம், பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் உயரதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சிம்மம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். எதையும் திட்டமிட்டபடி செய்ய இயலாது. புதிய தொழில் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்படும். எதிரிகளின் தொல்லை அதிகரிக்கும்.
கன்னி
செல்வாக்கு உயரும் நாள். மனதில் தோன்றுவதை வெளிப்படையாக பேசுவதால் மற்றவர்களின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். விவாகப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
துலாம்
துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும் நாள். திட்டமிட்ட காரியமொன்று நடைபெறாவிட்டாலும் திட்டமிடாத காரியமொன்று நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்
வசதிகள் பெருகும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும்.
தனுசு
உடன்பிறப்புகள் உதவிக்கரம் நீட்டும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு.
மகரம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவு வருவதற்கு முன்னே செலவுகள் காத்திருக்கும். வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
கும்பம்
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். ஊக்கத்தோடும், உற்சாகத்தோடும் பணிபுரிவீர்கள். உடன் பிறப்புகள் வழியில் ஏற்பட்ட சச்சரவுகள் அகலும். தடைப்பட்ட வருமானம் தானாக வந்து சேரும்.
மீனம்
நல்ல காரியம் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். அலுவலகப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல் அகலும்.