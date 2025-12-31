என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 31.12.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இல்லம் தேடி இனிய செய்தி வந்து சேரும்
மேஷம்
நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். தேகநலன் சீராகும். அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்ள முன்வருவீர்கள். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.
ரிஷபம்
சங்கடங்கள் அகலும் நாள். தனவரவு திருப்தி தரும். பிரிந்து சென்றவர்கள் பிரியமுடன் வந்திணைவர். குடும்பத்தினர் உங்கள் குணமறிந்து நடந்துகொள்வர்.
மிதுனம்
நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காணும் நாள். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். லாப நோக்கத்தோடு பழகியவர்களை இனம் கண்டு கொள்வீர்கள்.
கடகம்
யோகமான நாள். பக்குவமாகப் பேசிக் காரியங்களைச் சாதித்துகொள்வீர்கள். சேமிப்பை உயர்த்தும் எண்ணம் மேலோங்கும்.
சிம்மம்
வசதிகள் பெருகும் நாள். வருங்கால நலன்கருதி சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள். தாய்வழி ஆதரவு உண்டு. போன்மூலம் பொன்னான தகவலொன்று வந்து சேரும்.
கன்னி
வாய்ப்புகள் வாயிற்கதவைத் தட்டும் நாள். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். உடன்பிறப்புகளின் உதவி கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை.
துலாம்
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அலைச்சலுக்கு ஏற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது.
விருச்சிகம்
தொட்ட காரியங்கள் வெற்றி பெறும் நாள். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
தனுசு
தன்னம்பிக்கை தேவைப்படும் நாள். வாங்கல் கொடுக்கல்களில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. இடமாற்றம், ஊர்மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும்.
மகரம்
புதிய திருப்பங்கள் ஏற்படும் நாள். இல்லம் தேடி இனிய செய்தி வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை முடிவிற்கு வரும்.
கும்பம்
வாழ்க்கைத் தரம் உயர வழிவகை செய்து கொள்ளும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும்.
மீனம்
ஆதாயம் அதிகரிக்கும் நாள். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். வெளியுலகத் தொடர்பு விரிவடையும். வருமானம் உயரும்.