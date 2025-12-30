என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 30.12.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வீடு வாங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும்
மேஷம்
விஷ்ணு வழிபாட்டால் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நாள். தாராளமாகச் செலவிட்டு மகிழ்வீர்கள். அலுவலகப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும்.
ரிஷபம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். சகோதர ஒத்துழைப்புடன் பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக நடைபெறும்.
மிதுனம்
ஆதாயம் அதிகரிக்கும் நாள். அன்பு நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல் நலனில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
கடகம்
இறைவழிபாட்டால் இனிமை காண வேண்டிய நாள். தொழில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பால் பிரச்சனைகள் தீரும்.
சிம்மம்
தேவைக்கு ஏற்ற பணம் தேடி வரும் நாள். நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக நடந்து கொள்வர். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும்.
கன்னி
வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டிய நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திசைமாறிச் செல்லலாம். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது.
துலாம்
நம்பிக்கைகள் நடைபெறும் நாள். வரவு திருப்தி தரும். தடைபட்ட ஒப்பந்தங்கள் தானாக வருவது கண்டு ஆச்சரியப்படுவீர்கள்.
விருச்சிகம்
பெருமாள் வழிபாட்டால் பெருமைகள் குவியும் நாள். காரிய வெற்றி ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைகளைக் கண்டு மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவர்.
தனுசு
முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். தேக்க நிலை மாறித் தெளிவு பிறக்கும். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். விட்டுப்போன வரன் மீண்டும் வந்து சேரலாம்.
மகரம்
வருமானம் திருப்தி தரும்நாள். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். மறைமுகப் போட்டிகளை முறியடிப்பீர்கள். பொதுநல ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் வரலாம். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அகலும். கூட்டுத் தொழில் லாபம் தரும்.
மீனம்
வழிபாட்டால் வளர்ச்சி கூடும் நாள். வீடு வாங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு உத்தியோகம் சம்பந்தமாக எடுத்த புது முயற்சி கைகூடும்.