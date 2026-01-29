என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 29.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணப்பற்றாக்குறை அகலும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 29.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணப்பற்றாக்குறை அகலும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Jan 2026 7:38 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      உடனிருப்பவர்களின் உதவி கிடைத்து மகிழும் நாள். உற்சாகத்துடன் பணிபுரிவீர்கள். பணப்பற்றாக்குறை அகலும். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.

      ரிஷபம்

      நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். உத்தியோகத்தில் உயர்ந்த நிலையடைய சந்தர்ப்பம் கைகூடிவரும். பிள்ளைகளின் கனவுகளை நனவாக்குவீர்கள்.

      மிதுனம்

      தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும் நாள். பக்கபலமாக இருக்கும் நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். இல்லத்தில் மங்கல ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும்.

      கடகம்

      கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் நாள். குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும்.

      சிம்மம்

      எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். இல்லத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு திருப்தி தரும்.

      கன்னி

      பணவரவு திருப்தி தரும் நாள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அலுவலக பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.

      துலாம்

      விரயங்கள் கூடும் நாள். விருப்பங்கள் நிறைவேற விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பகையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

      விருச்சிகம்

      மதியத்திற்கு மேல் மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். கடின முயற்சிக்குப் பின்னால் காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். சகோதர வழியில் சச்சரவுகள் உண்டு.

      தனுசு

      கல்யாண வாய்ப்பு கைகூடும் நாள். பழுதாகிக் கிடந்த வாகனத்தை புதுப்பிக்க முயற்சிப்பீர்கள். அலைபேசி வாயிலாக சுபச்செய்திகள் உண்டு.

      மகரம்

      மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும். வரன்கள் வந்து வாயிற்கதவை தட்டும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களால் நன்மை உண்டு.

      கும்பம்

      முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். பிள்ளைகளின் வழியில் சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் புள்ளிகளை சந்தித்து முடிவெடுப்பீர்கள்.

      மீனம்

      யோகமான நாள். கைமாற்றாக கொடுத்த தொகை திரும்ப கிடைக்கும். நிர்வாகத் திறமை பளிச்சிடும். தொழிலில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும்.

