      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 28.10.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 28.10.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Oct 2025 7:47 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் நாள். தொடர்கதையாய் வந்த கடன்சுமை குறையும். தனவரவு திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு.

      ரிஷபம்

      வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். வாகன வழியில் செலவுகள் உண்டு. உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

      மிதுனம்

      விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்துசேரும் நாள். தகுந்த நபர்களின் ஆலோசனைகள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுக்கும். தொழில் சீராக நடைபெறும்.

      கடகம்

      பக்குவமாகப்பேசி பாராட்டு பெறும் நாள். உதாசீனப்படுத்தியவர்கள் உங்கள் உதவி கேட்டு வருவர். பழைய பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

      சிம்மம்

      ஆனந்த வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமைக்கும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும். தொழில் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.

      கன்னி

      நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் நடைபெறும் நாள். சம்பள உயர்வுடன் கூடிய உத்தியோக மாற்றம் உண்டு. நீடித்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் காண்பீர்கள்.

      துலாம்

      வரன்கள் வாயில் தேடி வரும் நாள். புதிய முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும். எதிர்பார்த்தபடியே வரவு வந்து சேரும். பாகப்பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும்.

      விருச்சிகம்

      யோகமான நாள். நாடாளும் நபர்களால் நன்மை உண்டு. பிள்ளைகள் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரலாம்.

      தனுசு

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காண்பீர்கள். கடல் பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      மகரம்

      மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் நடைபெறும் நாள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். அடிப்படை வசதி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

      கும்பம்

      தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும் நாள். விவாகப் பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் யோசனைகளை ஏற்றுக் கொள்வர்.

      மீனம்

      பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும் நாள். பாகப்பிரிவினைகள் சமூகமாக முடியும். பக்குவமாகப் பேசிக் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள்.

