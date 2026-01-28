என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 28.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுபகாரிய பேச்சுகள் முடிவாகும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் நாள். கொள்கைப் பிடிப்போடு செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட வீணான குழப்பங்கள் மாறும். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் வந்திணைவர்.
ரிஷபம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை இன்று முடிவிற்கு வரும். புதிய உத்தியோகம் கிடைப்பதற்கான அறிகுறி தென்படும். வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை கூடும்.
மிதுனம்
சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும் நாள். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் சகபணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு.
கடகம்
எதிரிகள் விலகும் நாள். வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். முக்கிய புள்ளிகளை சந்தித்து முடிவெடுப்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் ஒத்துழைப்பு உண்டு.
சிம்மம்
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். நேற்றைய பணியொன்றை இன்று துரிதமாக செய்து முடிப்பீர்கள். காணாமல் போன பொருளொன்று கைக்கு வந்து சேரும்.
கன்னி
கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கும் நாள். அருகில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள்.
துலாம்
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். ஓய்வெடுக்க முடியாத அளவில் வேலைகள் வந்து சேரும். உணவில் கட்டுப்பாடு தேவை. திட்டமிட்ட காரியங்கள் திசைமாறி செல்லும்.
விருச்சிகம்
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். நெஞ்சம் மகிழும் சம்பவம் இல்லத்தில் நடைபெறும். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
தனுசு
புதிய பாதை புலப்படும் நாள். யோசிக்காமல் செய்த காரியங்களில் கூட வெற்றி கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க நண்பர்கள் அழைப்பு விடுப்பர்.
மகரம்
பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடும் நாள். பெற்றோர் நலனில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். வாகன பராமரிப்பிற்காக ஒரு தொகையை செலவிடுவீர்கள்.
கும்பம்
கவலைகள் அகலும் நாள். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். வரவு திருப்தி தரும். சகோதர வழிப் பிரச்சனைகளை சாமர்த்தியமாக சமாளிப்பீர்கள்.
மீனம்
யோகமான நாள். தன்னம்பிக்கையோடு பணிபுரிவீர்கள். சுபச்செய்தியொன்று வந்து சேரும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.