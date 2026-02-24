என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 24.2.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண வாய்ப்பு கைகூடி வரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
யோகமான நாள். முக்கிய புள்ளிகளின் சந்திப்பால் முன்னேற்றம் கூடும். அன்னிய தேச பயணம் எண்ணியபடி வரலாம். உத்தியோகத்தில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும்.
ரிஷபம்
குடும்பச்சுமை கூடும் நாள். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. வாகனம் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
மிதுனம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். தொல்லை தந்தவர்கள் எல்லையை விட்டு விலகுவர். பாகப்பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும்.
கடகம்
எதிர்பார்த்த உதவிகள் எளிதில் கிடைக்கும் நாள். அக்கம் பக்கத்து வீட்டாரின் பாச மழையில் நனையும் வாய்ப்பு உண்டு. மாற்று மருத்துவத்தால் உடல்நலம் சீராகும்.
சிம்மம்
தடைகள் அகலும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமையான செய்தி வந்துசேரும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு அனுபவமிக்கவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பீர்கள்.
கன்னி
வாழ்க்கைத்தரம் உயர வழி வகை செய்து கொள்ளும் நாள். சமுதாய பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். புதியவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். பொருளாதார நிலை உயரும்.
துலாம்
யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். சில காரியங்கள் நினைத்ததற்கு மாறாக நடைபெறும். உறவினர்களிடம் எச்சரிக்கையாக பழகுவது நல்லது.
விருச்சிகம்
பணம் பல வழிகளிலும் வந்து பையை நிரப்பும் நாள். நண்பர்களின் ஒத்து ழைப்போடு நல்ல காரியம் நடைபெறும் அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் உண்டு.
தனுசு
பிரச்சினைகள் தீரும் நாள். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பால் பெருமையடைவீர்கள். திருமண வாய்ப்பு கைகூடிவரும்.
மகரம்
சுபவிரயம் ஏற்படும் நாள். பொறுமையை கடைப்பிடித்து பெருமை காண்பீர்கள். உறவினர்களின் சந்திப்பால் உள்ளம் மகிழும் சம்பவமொன்று நடைபெறும்.
கும்பம்
உடன்பிறப்புகளின் உதவி கிடைக்கும் நாள். குடும்பத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பயணத்தால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
மீனம்
முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு நன்மை தரும். தொலைபேசி வழியில் தனவரவு தரும் செய்திகள் வந்து சேரும்.