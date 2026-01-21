என் மலர்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 21.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்கள் விடாமுயற்சிக்கு வெற்றி கிட்டும் நாள்
மேஷம்
சிக்கல்கள் விலகி சிறப்புகள் கூடும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணிகள் தொடரும். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். உத்தியோக முயற்சியில் வெற்றி உண்டு.
ரிஷபம்
வாக்கு சாதுர்யத்தால் வளம் காணும் நாள். அடிப்படை வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும்.
மிதுனம்
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். பம்பரமாக சுழன்று பணிபுரிவீர்கள். பக்கபலமாக இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை கூடும். செய் தொழிலில் லாபம் உண்டு.
கடகம்
பொறுமையை கடைப்பிடித்து பெருமை காண வேண்டிய நாள். பிறருக்காக பொறுப்புகள் சொல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
சிம்மம்
விடாமுயற்சிக்கு வெற்றி கிட்டும் நாள். விரதம், வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை வைப்பீர்கள். மாற்று கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர்.
கன்னி
உடன் இருப்பவர்களின் உதவி கிடைத்து மகிழும் நாள். கைமாற்றாக கொடுத்த தொகை வந்து சேரும். வருமானம் உயரும். சுபகாரிய பேச்சு முடிவாகும்.
துலாம்
கல்யாண வாய்ப்பு கைகூடும் நாள். கடமையிலிருந்த தொய்வு அகலும். வளர்ச்சிப் பாதைக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். தொலைதூரத்தில் இருந்து நல்ல தகவல் வரும்.
விருச்சிகம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். முக்கிய புள்ளிகளின் சந்திப்பு உண்டு. பணத்தேவைகள் எளிதில் பூர்த்தியாகும். உடன்பிறப்புகள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்துகொள்வர்.
தனுசு
வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். வருங்கால நலன் கருதி புதிய திட்டங்களை தீட்டுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி கூடும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
மகரம்
சான்றோர்களின் ஆலோசனைகளால் தடைகள் அகலும் நாள். பக்கத்தில் இருப்பவர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும்.
கும்பம்
மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை இன்றும் நீடிக்கும். உறவினர் பகை உருவாகும். நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்வது நல்லது.
மீனம்
பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகை வந்து சேரும். வீடு மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வரவு திருப்தி தரும்.