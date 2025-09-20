என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 20.09.2025
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 20.09.2025

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Sept 2025 7:48 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      பரபரப்பாக செயல்படும் நாள். பதவியில் இருப்பவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும்.

      ரிஷபம்

      திறமை வெளிப்படும் நாள். திட்டமிட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். பயணத்தில் பிரபலமானவர்களை சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். இடம், வீடு வாங்கும் சிந்தனை மேலோங்கும்.

      மிதுனம்

      சங்கடங்கள் அகன்று சந்தோஷம் கூடும் நாள். குடும்பத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும். நாளை வரும் என்று நினைத்த பணம் இன்றே வரலாம். சகோதரர்களின் உதவி கிடைக்கும்.

      கடகம்

      விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். வாகன பராமரிப்புச்செலவு உண்டு. பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாகும்.

      சிம்மம்

      நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். முன்னேற்றப்பாதையில் அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். இழுபறியான காரியங்கள் இனிதே முடியும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேருவர்.

      கன்னி

      கோவில் வழிபாட்டால் குதூகலம் கூடும் நாள். அலுவலகப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்கள் உங்கள் வேலையை பகிர்ந்து கொள்வர்.

      துலாம்

      வரன்கள் வாயில் தேடி வரும் நாள். வளர்ச்சி கூடும். இழப்புகளை ஈடு செய்ய புது முயற்சி எடுப்பீர்கள். எதிர்பாராத தொகை கைக்கு கிடைக்கும். பயணங்கள் பலன் தரும்.

      விருச்சிகம்

      யோகமான நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். எடுத்த காரியத்தை எளிதில் செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப் பெறுவீர்கள்.

      தனுசு

      தள்ளிப்போன காரியங்கள் தானாக நடைபெறும் நாள். பிள்ளைகளால் உதிரி வருமானங்கள் உண்டு. இடம், வாங்க விற்க எடுத்த முயற்சி கைகூடும். திருமணத்தடை அகலும்.

      மகரம்

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலைப் பளு அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் அச்சுறுத்தல் தோன்றும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளால் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும்.

      கும்பம்

      உறவினர் பகை அகலும் நாள். இல்லம்தேடி சுபச் செய்தியொன்று வரலாம். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி புதியவர்களை சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். வருமான பற்றாக்குறை அகலும்.

      மீனம்

      செல்வநிலை உயரும் நாள். திருமண பேச்சுகள் முடிவாகும். தொழில் வெற்றி நடைபோடும். உத்தியோகத்தில் உள்ள நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

