      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 20.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முயற்சியில் இருந்த தடைகள் அகலும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 20.1.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முயற்சியில் இருந்த தடைகள் அகலும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Jan 2026 7:25 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோக முன்னேற்றம் உண்டு.

      ரிஷபம்

      யோகமான நாள். மாற்று கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணைவர்.

      மிதுனம்

      எதிர்பாராத செலவுகளால் இன்னல் ஏற்படும் நாள். எதிரிகளின் பலம் கூடும். எதையும் யோசித்து பேசுவது நல்லது. மறதியால் அவதியுண்டு.

      கடகம்

      நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். மனதில் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். விட்டுப்போன வரன்கள் மீண்டும் வந்து சேரும்.

      சிம்மம்

      விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். இடமாற்றம் வருவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது.

      கன்னி

      எடுத்த காரியத்தை எளிதில் செய்து முடிக்கும் நாள். பழைய கடன் பாக்கிகள் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு.

      துலாம்

      சந்தித்தவர்களால் சந்தோஷம் கிடைக்கும் நாள். முயற்சியில் இருந்த தடைகள் அகலும். வாகனம் வாங்குவது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த முற்படுவீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. புதிய பணியாளர்களை சேர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

      தனுசு

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். தனவரவு தாராளமாக இருக்கும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர். உத்தியோகத்தில் உள்ள சூட்சுமங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள்.

      மகரம்

      இடமாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். ஆரோக்கியம் சீராக ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை. குடும்ப வருமானத்தை உயர்த்த திட்டம் தீட்டுவீர்கள்.

      கும்பம்

      நினைத்ததை முடித்து நிம்மதி காணும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.

      மீனம்

      வரவும், செலவும் சமமாகும் நாள். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். மாற்று கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர்.

