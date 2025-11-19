என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 19.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 19.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும்

      19 Nov 2025
      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      பணவரவு திருப்தி தரும் நாள். பாராட்டும், புகழும் கூடும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். உத்தியோகத்திலுள்ள நெளிவு சுழிவுகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

      ரிஷபம்

      தெய்வீகச் சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். நீங்கள் தேடிச்சென்று பார்க்க நினைத்த நண்பர்கள் ஒருவர் உங்களை தேடிவரலாம். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.

      மிதுனம்

      யோகமான நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். வெளிவட்டாரத் தொடர்பு விரிவடையும். வீடு, மனை வாங்க போட்ட திட்டங்கள் கைகூடலாம்.

      கடகம்

      உள்ளத்தில் நினைத்ததை உடனடியாகச் செய்து முடிக்கும் நாள். உத்தியோக நலன் கருதிப் பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.

      சிம்மம்

      வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். பயணங்கள் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர்.

      கன்னி

      நம்பி வந்தவர்களுக்கு கைகொடுத்துதவும் நாள். கவுரவம், அந்தஸ்து உயரும். தொழில் வளர்ச்சியில் இருந்த குறுக்கீடு அகலும். வருமானம் திருப்தி தரும்.

      துலாம்

      பணியில் ஏற்பட்ட தொய்வு அகலும் நாள். பிள்ளைகள் குடும்பப் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவர். தொழில் கூட்டாளிகள் இணக்கத்துடன் நடந்துகொள்வர்.

      விருச்சிகம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். தொழிலில் பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் புதிய நிறுவனங்களிலிருந்து அழைப்புகள் வரலாம்.

      தனுசு

      கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டும் நாள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகமுண்டு.

      மகரம்

      மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். பொருளாதார விருத்தி ஏற்படும். மறைமுக எதிர்ப்புகளை சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

      கும்பம்

      யோகமான நாள். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் கேட்ட சலுகைகளை வழங்குவர்.

      மீனம்

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். அலைச்சலுக்கு ஏற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. குடும்பத்திலுள்ளவர்கள் உங்கள் மீது குறை சுமத்துவர்.

