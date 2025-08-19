என் மலர்tooltip icon
      ராசிபலன் - Rasi Palan

      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 19.08.2025... தொழில் போட்டிகள் அகலும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 19.08.2025... தொழில் போட்டிகள் அகலும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 7:42 AM IST
      • நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காணும் நாள்.
      • பல நாட்களாக நினைத்த காரியம் இன்று எளிதில் முடியும்.

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      ஆதாயம் தரும் செயல்களில் அக்கறை காட்டும் நாள். பக்குவமாகப்பேசி காரியங்களை சாதித்துக்கொள்வீர்கள். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிட்டும்.

      ரிஷபம்

      நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காணும் நாள். நம்பிக்கைக்குரியவிதம் நண்பர்கள் நடந்துகொள்வர். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழில் போட்டிகள் அகலும்.

      மிதுனம்

      ஆனந்த வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமையும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும். தொழில் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிக்கு பங்குதாரர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு.

      கடகம்

      மனக்கலக்கம் ஏற்படும் நாள். எதிலும் கூடுதல் கவனம் தேவை. தொழில் ரீதியாக மறைமுகப் போட்டிகள் ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் நீண்ட தூரத்திற்கு மாறுதல் வரலாம்.

      சிம்மம்

      தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும் நாள். தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும். பயணத்தில் பிரியமானவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். விவாகப் பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வந்து சேரும்.

      கன்னி

      விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேரும் நாள். கனவுகள் நனவாகும். வருமானம் திருப்தி தரும். விண்ணப்பித்த வேலை விரைவில் கிடைப்பதற்கான தகவல் வந்து சேரும்.

      துலாம்

      பகை அகலும் நாள். பல நாட்களாக நினைத்த காரியம் இன்று எளிதில் முடியும். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் ஆதாயம் உண்டு. நீடித்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் காண்பீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யப்போய் அது தீமையாகத் தெரியும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி உண்டு.

      தனுசு

      இனிய செய்தி இல்லம் தேடி வரும் நாள். மனக்குழப்பம் அகலும். பெற்றோர் வழியில் பிரியம் கூடும். பதவி உயர்வு காரணமாக குடும்பத்தை விட்டு வேறு ஊருக்குச் செல்ல நேரிடலாம்.

      மகரம்

      பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும் நாள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்ளும் எண்ணம் ஏற்படும்.

      கும்பம்

      வாங்கல் கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும் நாள். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி மகிழ்வீர்கள். பொது வாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம். விவாக பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

      மீனம்

      வி.ஐ.பி.க்கள் வீடு தேடி வரும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரலாம். நண்பர்கள் நல்ல தகவலைக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பர். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.

