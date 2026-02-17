என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 17.2.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண முயற்சி வெற்றி தரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
நெருக்கடி நிலை மாறும் நாள். நிதியுதவி கிடைக்கும். நேசித்தவர்கள் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுப்பர். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் அகலும்.
ரிஷபம்
உறவினர்கள் பக்கபலமாக இருக்கும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.
மிதுனம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். சொல்லை செயலாக்கி காட்ட இயலாது. உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களை அனுசரித்து செய்வது நல்லது.
கடகம்
யோகங்கள் வந்து சேர யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். மனக்குழப்பம் உண்டு. இல்லத்தில் இருப்பவர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது.
சிம்மம்
நட்பால் நன்மை கிட்டும் நாள். எண்ணிய எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும். எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் கூடுதலாக வருமானம் வந்து சேரும்.
கன்னி
சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். முன்னேற்றம் கிடைக்க நண்பர்கள் வழிகாட்டுவர். திருமண முயற்சி வெற்றி தரும்.
துலாம்
மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நாள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். நட்பால் நன்மை உண்டு. வரன்கள் வாயில்தேடி வரும்.
விருச்சிகம்
விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நாள். வீடு வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். தொழில் சீராக நடைபெறும். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது.
தனுசு
வீடு கட்டும் முயற்சிக்கு வித்திடும் நாள். வில்லங்கங்கள் விலகும். வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும். வாங்கிய கடனை கொடுத்து மகிழ்வீர்கள்.
மகரம்
நல்ல காரியங்கள் நடைபெறும் நாள். எந்த ஒரு செயலையும் எடுத்தோம், முடித்தோம் என்று செய்து முடிப்பீர்கள். பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும்.
கும்பம்
ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும் நாள். தொலைபேசி மூலம் நல்ல தகவல்கள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும். தொழில் சீராக நடைபெறும்.
மீனம்
பிரச்சனைகள் அகலும் நாள். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சியில் ஆதாயம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்பாடு மற்றவர்களை வியக்க வைக்கும்.