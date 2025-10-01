என் மலர்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 1.10.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இடம், பூமி வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்
மேஷம்
ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் காட்டும் நாள். வரவு திருப்தி தரும். நினைத்தது நிறைவேறும். சொந்த பந்தங்களின் வாழ்த்துகள் உண்டு. உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். குடும்பத்தில் அமைதி குறையும். நண்பர்களை நம்பி எதிலும் இறங்க வேண்டாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு குறையும்.
மிதுனம்
தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும் நாள். வரவு வந்த மறுநிமிடமே செலவாகும். குடும்ப ரகசியங்களை வெளியில் சொல்வதால் பிரச்சனைகள் உருவாகலாம்.
கடகம்
நிதி நிலை உயரும் நாள். நிச்சயிக்கப்பட்ட காரியம் நிச்சயித்தபடியே நடைபெறும். ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
சிம்மம்
கோவில் வழிபாட்டால் குதூகலம் கூடும் நாள். தொகை கேட்ட இடத்தில் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கம் விரிவடையும். இடம், பூமி வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
கன்னி
ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும் நாள். பொது வாழ்வில் மதிப்பும், மரியாதையும் கூடும். குடும்பத்தில் அமைதி குறையும். வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்யும் சிந்தனை உருவாகும்.
துலாம்
யோகமான நாள். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்யாண வாய்ப்புகள் கைகூடும். இட மாற்றம், வருமானம் திருப்தி தரும்.
விருச்சிகம்
காரிய வெற்றிக்கு கலைவாணியை வழிபட வேண்டிய நாள். புகழ் கூடும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
தனுசு
தள்ளிப்போன காரியம் தானாக நடைபெறும் நாள். பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை அகலும். வீட்டிற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி சேர்ப்பீர்கள்.
மகரம்
சந்தோஷம் அதிகரிக்க சரஸ்வதியை வழிபட வேண்டிய நாள். ரொக்கத்தால் வந்த பிரச்சனை அகலும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
கும்பம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். வாகனம் வாங்குவது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு பற்றிய செய்தி வந்து சேரும். மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகும். நட்பால் நன்மை உண்டு.
மீனம்
ஆயுத பூஜையில் ஆர்வம் காட்டும் நாள். வீட்டிற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகப் பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும்.