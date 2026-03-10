என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 10.3.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சொத்துகளால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அகலும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
அவசர முடிவெடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டிய நாள். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் ஆதாயம் ஓரளவே கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
முக்கிய புள்ளிகளை சந்தித்து முன்னேற்றம் காணும் நாள். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். கட்டிடப் பணி பாதியில் நிற்கின்றதே என்ற கவலை மாறும்.
மிதுனம்
அடிப்படை வசதிகளை பெருக்கிக்கொள்ளும் நாள். ஆரோக்கியப்பாதிப்புகள் அகலும். சொத்துகளிலிருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். அலுவலகப் பணி துரிதமாக நடைபெறும்.
கடகம்
புதிய பாதை புலப்படும் நாள். ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் வாய்ப்பு உண்டு. எதிலும் அவசரப்படாமல் செயல்படுவது நல்லது.
சிம்மம்
பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் நாள். பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும். திட்டமிட்ட காரியத்தை திட்டமிட்டபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.
கன்னி
ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். குடும்ப உறுப்பினர்களால் குழப்பங்கள் உருவாகலாம். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை.
துலாம்
பாக்கிகள் வசூலாகும் நாள். எடுத்த காரியங்களில் எளிதில் வெற்றி கிடைக்கும். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும். நிகழ்கால தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.
விருச்சிகம்
பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். புதிய சந்தர்ப்பங்களை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாமா என்று சிந்திப்பீர்கள். காலை நேரத்தில் கலகலப்பான தகவல் வந்து சேரும்.
தனுசு
தெய்வீக நாட்டம் அதிகரிக்கும் நாள். சொத்துகளால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அகலும். சொந்தங்களின் ஒத்துழைப்பு குறைவாகவே இருக்கலாம்.
மகரம்
பிரச்சனைகள் இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். நிழல்போல தொடர்ந்து வந்த கடன் சுமை குறையும். நண்பர்கள் வழியில் உதவி கிட்டும். தொழில் வெற்றி நடைபோடும்.
கும்பம்
உடன்பிறப்புகள் உதவிக்கரம் நீட்டும் நாள். நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்கள் உங்கள்வீட்டு முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுப்பர். எதிர்பார்த்தபடியே லாபம் கிடைக்கும்.
மீனம்
நல்ல வாய்ப்புகள் இல்லம் தேடி வரும் நாள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். அதிகார பதவியில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு உண்டு. வருமானம் திருப்தி தரும்.