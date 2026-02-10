என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 10.2.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வீடு வாங்கும் யோகம் கைகூடும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
வரவு வரும் முன்னே செலவு காத்திருக்கும் நாள். தீர்க்கமான முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறுவீர்கள். உடனிருப்பவர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது.
ரிஷபம்
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். வங்கி சேமிப்பு உயரும். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் தற்காலிகப்பணி நிரந்தரப் பணியாக அமையும்.
மிதுனம்
விரக்திகள் விலகும் நாள். வீடு வாங்கும் யோகம் கைகூடும். நண்பர்கள் ஆதரவோடு தடைகளை முறியடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் ஏற்படலாம்.
கடகம்
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். செய்தொழிலில் மேன்மையும், உயர்வும் கிட்டும். உத்தியோக பிரச்சனை அகலும்.
சிம்மம்
பற்றாக்குறை அகலும் நாள். குடும்பச்சுமை கூடும். தொழில் கூட்டாளிகளால் சில குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு அகலும். வீடு மாற்றங்களைப் பற்றி யோசிப்பீர்கள்.
கன்னி
துடிப்புடன் செயல்படும் நாள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். வரன்கள் வாயில் தேடி வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் ஏற்பட்ட வீண்பழிகள் அகலும்.
துலாம்
தொல்லை தந்தவர்கள் விலகுவர். பாதியில் நின்ற பணிகள் மீதியும் தொடரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
மனஉறுதியோடு செயல்பட்டு மற்றவர்களை ஆச்சரியப்பட வைக்கும் நாள். விரும்பிய காரியத்தை விரும்பியபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும்.
தனுசு
சம்பள உயர்வு பற்றிய தகவல் கிடைக்கும் நாள். வருங்காலத்திற்காக புதிய திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள். இல்லத்தில் உள்ளவர்கள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்து கொள்வர்.
மகரம்
சுபகாரியப் பேச்சு முடிவாகும் நாள். உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவால் உற்சாகமடைவீர்கள். பாகப்பிரிவினைகள் மூலம் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.
கும்பம்
நெருக்கடி நிலை அகலும் நாள். நிழல்போலத் தொடர்ந்த கடன்சுமை குறையும். இல்லம் தேடி நல்லவர்கள் வருவர். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும்.
மீனம்
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். நண்பர்களிடம் கூடுதல் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. தொழில் வளர்ச்சிக்கு புதிய பங்குதாரர்களை தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்.