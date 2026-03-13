என் மலர்
Google Maps | எல்லாமே ஏ.ஐ. தான்! வேற லெவலில் மாறிய மேப்ஸ் - சுந்தர் கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்
கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை நேற்று (வியாழக்கிழமை) ஜெமினி ஏஐ மாடலை கூகுள் மேப்ஸ்-இன் "ஆஸ்க் மேப்ஸ்" என்ற அம்சத்துடன் ஒருங்கிணைப்பதாக அறிவித்தார். கூகுள் நிறுவனம் அதன் புதிய "இம்மர்சிவ் நேவிகேஷனையும்" அறிவித்துள்ளது. இது "ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக கூகுள் மேப்ஸ் நேவிகேஷன் அனுபவத்திற்கான மிகப்பெரிய மேம்படுத்தல்" என்று அந்நிறுவனம் விவரித்து இருக்கிறது.
ஏஐ மூலம் இயங்கும் "Ask Maps" அம்சம் கூகுள் மேப்ஸை ஒரு தனிப்பட்ட உதவியாளராக (பெர்சனல் அசிஸ்டண்ட்) மாற்றுகிறது. ஜெமினி மாடல்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் சிக்கலான அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களைப் பெறலாம். மேலும் நிஜ உலக நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பட்ட பரிந்துரைகளையும் பெறலாம்.
எடுத்துக்காட்டாக, பயனர்கள் "வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லாத மிக அருகில் உள்ள பொது குளியலறை எங்கே?" அல்லது "எனது தொலைபேசி இறந்து கொண்டிருக்கிறது, காபிக்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்காமல் அதை எங்கே சார்ஜ் செய்வது?" போன்ற கேள்விகளைக் கேட்டு உடனடியாக உகந்த பதிலை பெறலாம்.
"நீங்கள் "ஆஸ்க் மேப்ஸ்" பொத்தானைத் தட்டி, கேள்விகளை முன்வைத்தால் உரையாடல் நடையில் பதிலளித்து, உங்களுக்கான ஆப்ஷனை காட்சிப்படுத்தும்" என்று கூகுள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
"ஆஸ்க் மேப்ஸ் தனித்துவமான உதவியாக இருக்கும், மேப்ஸ்-ஐ க்ளிக் செய்தால்- நீங்கள் செல்வதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் காண்பித்து தெரிந்து கொள்ள செய்யும். மேலும், உங்களுக்கான பதில்களை பெர்சனலைஸ் செய்து திட்டங்களை செயல்பாடாக மாற்றுவதை எளிதாக்குகிறது."
இந்த அம்சம் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவிலும் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐ.ஓ.எஸ். சாதனங்களில் வெளிவருகிறது. முதற்கட்டமாக ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த அப்டேட் விரைவில் டெஸ்க்டாப் தளத்திற்கும் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.