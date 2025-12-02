என் மலர்
மொபைல்ஸ்
மூன்றாக மடித்துக்கொள்ளலாம்... புது ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகப்படுத்திய சாம்சங்..!
- இரண்டு ஸ்கிரீன்களும் 1Hz முதல் 120Hz வரையிலான ரிப்ரெஷ் ரேட் பயன்படுத்துகின்றன.
- சாதனம் கேலக்ஸிக்கான ஸ்னாப்டிராகன்® 8 எலைட் சிப்செட்டில் இயங்குகிறது.
சாம்சங் நிறுவனத்தின் முதல் trifold ஸ்மார்ட்போன் கேலக்ஸி Z trifold-ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சாதனம் ஒரு நிலையான ஸ்மார்ட்போனில் இருந்து 10 இன்ச் டேப்லெட் அளவிலான டிஸ்ப்ளே வரை விரிவடையும் பல-மடிப்பு டிசைன் கொண்டுள்ளது.
கேலக்ஸி Z trifold அதன் இரண்டு தனித்துவமான டிஸ்ப்ளேக்களால் வரையறுக்கப்படுகிறது. கவர் ஸ்கிரீன் 6.5-இன்ச் FHD+ டைனமிக் AMOLED 2X பேனல் ஆகும், இது நிலையான ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனின் பரிமாணங்களை பிரதிபலிக்கிறது. இது 2600 நிட்ஸ் பீக் பிரைட்னஸ் கொண்டிருக்கிறது.
விரிக்கும்போது, சாதனம் 2160 x 1584 தெளிவுத்திறன் கொண்ட 10.0-இன்ச் QXGA+ டைனமிக் AMOLED 2X பிரதான திரையை வெளிப்படுத்துகிறது. இரண்டு ஸ்கிரீன்களும் 1Hz முதல் 120Hz வரையிலான ரிப்ரெஷ் ரேட் பயன்படுத்துகின்றன.
சாம்சங் நிறுவனம் Z TriFold மாடலை புகைப்படங்கள் எடுக்க தலைசிறந்த சாதனமாக நிலைநிறுத்துகிறது. இதில் OIS, F1.7 200MP வைடு-ஆங்கிள் கேமரா உள்ளது. இத்துடன் 12MP அல்ட்ரா-வைடு லென்ஸ் மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை 3x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் 30x வரை டிஜிட்டல் "ஸ்பேஸ் ஜூம்" வழங்கும். செல்ஃபி எடுக்க இரண்டு தனித்தனி 10MP சென்சார்களை கொண்டுள்ளது.
இந்த சாதனம் கேலக்ஸிக்கான ஸ்னாப்டிராகன்® 8 எலைட் சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. இது 16 ஜிபி ரேம், 512 ஜிபி அல்லது 1 டிபி மெமரி ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் 5,600mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது. இத்துடன் 45W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 15W ஃபாஸ்ட் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் 2.0 ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன.
விலை விவரங்கள்:
புதிய கேலக்ஸி Z TriFold 512 ஜிபி மாடலின் விலை 2,445 டாலர்கள், இந்திய மதிப்பில் ரூ. 2,19,235 ஆகும். இது டிசம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் கொரியாவில் வெளியிடப்படும். அதைத் தொடர்ந்து சீனா, தைவான், சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பிற சந்தைகளில் வெளியிடப்படும்.