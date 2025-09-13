என் மலர்
மொபைல்ஸ்
பட்ஜெட் விலையில் புது ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்த சாம்சங்
- இந்த ஸ்மார்ட்போன் 25W சார்ஜிங் வசதியுடன் 5000mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது.
- சாம்சங் கேலக்ஸி F17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் வைலட் பாப் மற்றும் நியோ பிளாக் நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
சாம்சங் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது புதிய F சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போனினை அறிமுகம் செய்தது. கடந்த ஆண்டு வெளியான F16 5ஜி மாடலின் மேம்பட்ட வெர்ஷனாக புதிய கேலக்ஸி F17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது . இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.7-இன்ச் FHD+ 90Hz சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே
கொண்டுள்ளது.
புதிய ஸ்மார்ட்போனில் சாம்சங்கின் சொந்த எக்சைனோஸ் 1330 பிராசஸர் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
புகைப்படங்கள் எடுக்க 50MP பிரைமரி கேமரா, 5MP அல்ட்ரா-வைடு லென்ஸ், 2MP மேக்ரோ சென்சார் மற்றும் 13MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 சார்ந்த கேலக்ஸி ஒன் யுஐ 7 கொண்டிருக்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனிற்கு 6 ஓஎஸ் அப்டேட்கள், 6 ஆண்டுகள் செக்யூரிட்டி அப்டேட் வழங்கப்படும் என்று சாம்சங் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 25W சார்ஜிங் வசதியுடன் 5000mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது.
சாம்சங் கேலக்ஸி F17 5ஜி அம்சங்கள்:
6.7 இன்ச் 1080×2340 பிக்சல் FHD+ இன்ஃபினிட்டி யு சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே, 90Hz ரிப்ரெஷ் ரேட்
கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் பாதுகாப்பு
எக்சைனோஸ் 1330 பிராசஸர்
மாலி-G68 MP2 GPU
4 ஜிபி / 6 ஜிபி ரேம்
128 ஜிபி மெமரி
ஆண்ட்ராய்டு 15 சார்ந்த ஒன் யுஐ 7.0
50MP பிரைமரி கேமரா, F1.8, AF OIS
5MP F2.2 அல்ட்ரா-வைடு லென்ஸ்
2MP F2.2 மேக்ரோ கேமரா, LED ஃபிளாஷ்
13MP F2.0 செல்ஃபி கேமரா
பக்கவாட்டில் கைரேகை ஸ்கேனர்
யுஎஸ்பி டைப்-சி ஆடியோ
டஸ்ட் மற்றும் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் (IP54)
5ஜி, டூயல் 4ஜி வோல்ட்இ, வைபை 802.11 ac, ப்ளூடூத் 5.3, GPS + GLONASS
5000mAh பேட்டரி
25W வேகமான சார்ஜிங்
விலை விவரங்கள்
சாம்சங் கேலக்ஸி F17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் வைலட் பாப் மற்றும் நியோ பிளாக் நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இதன் 4GB + 128GB மெமரி மாடலின் விலை ரூ.14,499 ஆகும். 6GB + 128GB மெமரி மாடல் விலை ரூ.15,999 ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவோருக்கு அறிமுக சலுகையாக ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி மற்றும் யுபிஐ (UPI) பரிவர்த்தனை செய்யும் போது ரூ. 500 கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது.