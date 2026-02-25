என் மலர்
மொபைல்ஸ்
அறிமுக சலுகைகளுடன் விற்பனைக்கு வந்த ரியல்மி ஸ்மார்ட்போன்
- இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6300mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது.
- இந்த ஸ்மார்ட்போன் இருவித மெமரி ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது.
ரியல்மி நிறுவனத்தின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட "ரியல்மி P4 லைட்" ஸ்மார்ட்போன் கடந்த 20ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. கடந்த வாரம் அறிமுகமான நிலையில், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை இன்று தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி வாடிக்கையாளர்கள் புதிய P4 லைட் ஸ்மார்ட்போனினை ஆன்லைன் தளங்களில் வாங்கிட முடியும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் இருவித மெமரி ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது.
விலையை பொருத்தவரை ரியல்மி P4 லைட் ஸ்மார்ட்போனின் 4 ஜிபி ரேம், 64 ஜிபி மெமரி மாடல் விலை ரூ. 9,999 என்றும் டாப் எண்ட் 4 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி மாடல் விலை ரூ. 11,999 என்றும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அறிமுக சலுகையாக இந்த ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவோருக்கு ரூ. 1000 வங்கி தள்ளுபடி அல்லது ரூ. 1000 கூப்பன் வழங்கப்படுகிறது.
புதிய ரியல்மி P4 லைட் ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை ப்ளிப்கார்ட் மற்றும் ரியல்மி இந்திய ஆன்லைன் ஸ்டோரில் நடைபெறுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பீச் கோல்டு, அப்சிடியன் பிளாக் மற்றும் சீ புளூ நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
அம்சங்களை பொருத்தவரை ரியல்மி P4 லைட் ஸ்மார்ட்போன் 6.74 இன்ச் ஹெச்.டி. பிளஸ் 720x1600 பிக்சல் டிஸ்ப்ளே, 90 ஹெர்ட்ஸ் ரிப்ரெஷ் ரேட், யுனிசாக் T7250 சிப்செட், மாலி G57 MP1 கிராஃபிக்ஸ் யூனிட், 4 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி, IP54 தர டஸ்ட், வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் கொண்டுள்ளது.
இத்துடன் புகைப்படங்கள் எடுக்க 13MP பிரைமரி கேமரா, 5MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. கனெக்டிவிட்டியை பொருத்தவரை 4ஜி எல்.டி.இ., ப்ளூடூத் 5.2, வைபை, ஜி.பி.எஸ். வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்சார்களை பொருத்தவரை பிராக்ஸிமிட்டி, ஆம்பியன்ட் லைட் சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது. இத்துடன் பக்கவாட்டில் கைரேகை சென்சார், கைரோஸ்கோப் மற்றும் அக்செல்லோமீட்டர் உள்ளது.
டூயல் சிம் ஸ்லாட் கொண்டிருக்கும் ரியல்மி P4 லைட் ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 சார்ந்த ரியல்மி யுஐ கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6300mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது. இத்துடன் 15 வாட் வயர்டு சார்ஜிங் வசதி உள்ளது.