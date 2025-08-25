என் மலர்
மொபைல்ஸ்
7000mAh பேட்டரியுடன் வெளியாகும் புதிய ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன்
- ஒப்போ F31 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் பெரிய பேட்டரிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- ஒப்போ F31 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 பிராசஸரை பெறலாம்.
மார்ச் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒப்போ F29 சீரிசின் வரிசையில் ஒப்போ F31 சீரிஸ் தயாரிப்பில் இருப்பதாக சமீபத்தில் தகவல்கள் வெளியாகின. இப்போது இந்த சீரிசில் உள்ள இரண்டு ஸ்மாரட்போன்கள்: ஒப்போ F31 மற்றும் ஒப்போ F31 ப்ரோ ஆகியவற்றின் வெளியீடு மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள் வெளியாகி உள்ளது.
அதன்படி இவை இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களிலும் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி சிப்செட்களுடன் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒப்போ F31 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் பெரிய பேட்டரிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
இந்திய சந்தையில் புதிய ஒப்போ F31 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் வருகிற செப்டம்பர் 12 முதல் 14-ம் தேதிகளுக்குள் அறிமுகம் செய்யப்படலாம். சூழலைப் பொறுத்தவரை, தற்போதைய ஒப்போ F29 சீரிஸ் மார்ச் 20-ம் தேதி இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. வரவிருக்கும் சீரிசில் ஒப்போ F31, ஒப்போ F31 ப்ரோ மற்றும் ஒப்போ F31 ப்ரோ பிளஸ் ஆகிய மூன்று மாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவற்றில் ஒப்போ F31 ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒப்போ F31 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 பிராசஸரை பெறலாம்.
இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 7,000mAh பேட்டரிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவை 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும்.