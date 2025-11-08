என் மலர்
7300mAh பேட்டரியுடன் மிரட்டலாக ரெடியாகும் ஒன்பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்..!
ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் 15 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன் அடுத்த வாரம் அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது. வருகிற 13-ந்தேதி உலகளவில் மற்றும் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கும் ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போன் வேகமான மற்றும் மென்மையான அனுபவத்தை உறுதியளிக்கும் வகையில் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
அதன்படி புதிய ஸ்மார்ட்போனில் ஒரு புரட்சிகரமான டிரிபிள்-சிப் கட்டமைப்பு, மிகவும் மென்மையான 1.5K 165 Hz டிஸ்ப்ளே மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் 7300mAh பேட்டரி ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும். இது தினசரி மல்டி-டாஸ்கிங் முதல் கேமிங் வரை ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒப்பிடமுடியாத வேகத்தை உறுதி செய்கிறது.
புதிய ஸ்மார்ட்போனில் 6.78-இன்ச் டிஸ்ப்ளே வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 மொபைல் பிராசஸர் வழங்கப்படுகிறது. இது முதன்மை நிலை செயல்திறனுக்கான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு தொடர்புக்கும் உடனடி பதிலுக்காக 3200Hz டச் சாம்ப்ளிங் கொண்டுவரும் ஒரு பிரத்யேக டச் ரெஸ்பான்ஸ் சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. ஒரு தனித்த வைஃபை சிப் நெரிசலான நெட்வொர்க் சூழல்களிலும் கூட வலுவான, நிலையான இணைப்பைப் பராமரிக்கிறது.
ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போன் இதுவரை எந்த ஒன்பிளஸ் மாடலிலும் இல்லாத அளவுக்கு மிக உயர்ந்த திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 7300mAh சிலிக்கான் நானோஸ்டாக் பேட்டரி வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இத்துடன் ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போன் அதிவேக சார்ஜிங்கை உறுதிப்படுத்துவதற்காக 120W சூப்பர்வூக் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 50W ஏர்வூக் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியை கொண்டிருக்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முழு விவரங்கள் வருகிற நவம்பர் 13ஆம் தேதி மாலை 7 மணிக்கு வெளியீட்டின் போது தெரியவரும். அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, உலகளாவிய வெளியீட்டு நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 13 ஆம் தேதி இரவு 8 மணி முதல் ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது. வழக்கம் போல், இந்த ஸ்மார்ட்போன் அமேசான், ஒன்பிளஸ் இந்தியா ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் ஆஃப்லைன் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும்.