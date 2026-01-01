என் மலர்
மொபைல்ஸ்
200MP கேமரா, 7,000mAh பேட்டரியுடன் புது ரியல்மி ஸ்மார்ட்போன்..!
- புதிய ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த ரியல்மி யுஐ 7 ஓஎஸ் கொண்டிருக்கிறது.
- இந்த ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh பேட்டரி, 80 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி வழங்கப்படுகிறது.
ரியல்மி நிறுவனத்தின் முற்றிலும் புதிய 16 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் வரும் 2026 ஜனவரி 6ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போனின் விலை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
அதன்படி 512 ஜிபி மெமரி கொண்ட ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் ரூ.43,999 விலையில் அறிமுகமாக இருக்கிறது. மேலும் இதன் 8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி வேரியண்ட் ரூ.35,000 விலையில் அறிமுகமாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
சிறப்பம்சங்களை பொருத்தவரை இந்த ஸ்மார்ட்போனில் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 சிப்செட், 6.8 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி 2800x1280 பிக்சல், AMOLED டிஸ்ப்ளே, 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிப்ரெஷ் ரேட் கொண்டிருக்கிறது. புகைப்படங்களை எடுக்க 200MP பிரைமரி கேமரா, 8MP அல்ட்ரா வைடு ஆங்கிள் லென்ஸ், 50MP டெலிபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 50MP செல்பி கேமரா வழங்கப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி மெமரி, 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரி மற்றும் 16 ஜிபி ரேம், 512 ஜிபி மெமரி என மூன்று வேரியண்ட்களில் விற்பனைக்கு வரும். மேலும் இன்-டிஸ்பிளே கைரேகை சென்சார் வழங்கப்படுகிறது.
புதிய ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த ரியல்மி யுஐ 7 ஓஎஸ் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh பேட்டரி, 80 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி வழங்கப்படுகிறது.
கனெக்டிவிட்டிக்கு 5ஜி, டூயல் 4ஜி வோல்ட்இ, வை-பை, புளூடூத், ஜிபிஎஸ், யுஎஸ்பி டைப்-சி, என்எப்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆப்ஷன்கள் உள்ளன.