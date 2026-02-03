என் மலர்
7,600mAh பேட்டரியுடன் இந்தியாவின் மிகமெல்லிய ஸ்மார்ட்போன்... வெளியான புது தகவல்..!
- ஐகூ நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போன் விரைவில் வெளியாகிறது.
- ஐகூ 15R ஸ்மார்ட்போன் 7,600mAh பேட்டரி கொண்டிருக்கும்.
ஐகூ 15R ஸ்மார்ட்போன் பிப்ரவரி 24 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு உயர்-செயல்திறன் சாதனமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக கேமிங் மற்றும் அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் பணிகளைக் கையாள்வதில் இது அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை அதிகரிக்க இதில் பல பிரத்யேக சிப்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, ஐகூநிறுவனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களை பகிர்ந்து வருகிறது. அதன் சமீபத்திய அறிவிப்பில், நிறுவனம் இந்த தொலைபேசியின் பெரிய பேட்டரி திறனை முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளது.
ஐகூ 15R ஸ்மார்ட்போனில் 7,600mAh பேட்டரி இடம்பெறும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் X தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவின்படி, ஐகூ15R ஆனது 7.9 மிமீ தடிமன் கொண்ட இந்தியாவின் மிக மெல்லிய 7,600mAh பேட்டரி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனாக திகழ்கிறது. இந்த கூற்று ஜனவரி 22 தேதியிட்ட ஒரு அறிக்கையில் டெக் ஆர்க் நிறுவனத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பிப்ரவரி 24 வரை 7,600mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் சாதனங்களில் மிக மெல்லிய சாதனமாக இதை நிலைநிறுத்துகிறது.
புதிய ஐகூ15R ஸ்மார்ட்போன் குவால்காம் நிறுவனத்தின் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. இது கேமிங் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் Q2 சூப்பர்-கம்ப்யூட்டிங் சிப் மற்றும் பிரத்யேக நெட்வொர்க் மேம்பாட்டு சிப் ஆகியவற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.
ஐகூ15R ஆனது 1.5K கேம் சூப்பர் ரெசல்யூஷன் மற்றும் BGMI கேமில் 144fps ரெசல்யூஷனை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த ஒரிஜின் ஓஎஸ் 6 உடன் வரும். ஐகூ நிறுவனம் 4 முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்டேட்கள் மற்றும் 6 ஆண்டுகள் செக்யூரிட்டி பேட்ச்களை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் மென்மையான, வட்டமான விளிம்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது டார்க் நைட் வேரியண்ட் டீப் பிளாக் ஃபினிஷிலும், புளூ நிறத்திலும் வரும். பின்புறத்தில் சதுர வடிவ கேமரா மாட்யூல் உள்ளது. இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பில் 200MP பிரைமரி கேமரா சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைடு சென்சார், அத்துடன் 32MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவை இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிஸ்ப்ளே அம்சங்களில் 1.5K ரெசல்யூஷன் மற்றும் 144Hz ரிப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட 6.59-இன்ச் AMOLED பேனல் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்துடன் IP68, IP69 வாட்டர் மற்றும் டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வசதியை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.