10,080mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமான புது ஸ்மார்ட்போன்... விலை எவ்வளவு தெரியுமா..?

ஹானர் நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி, சீன சந்தையில் ஹானர் பவர் 2 ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்தது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.79 இன்ச் 1.5K 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இத்துடன் புதிய மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 8500 எலைட் சிப்செட் கொண்டிருக்கிறது. இந்த பிராசஸருடன் வெளியாகி இருக்கும் முதல் ஸ்மார்ட்போன் இது ஆகும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய சிறப்பம்சம், ஆறு வருட வாரண்டி கொண்ட மிகப்பெரிய, 10,080mAh நான்காம் தலைமுறை சிலிகான்-கார்பன் பேட்டரி ஆகும். மேலும் ஹானர் நிறுவனத்தின் சொந்த ஹானர் வின் சீரிஸ் மாடல்களை தொடர்ந்து 10,000mAh பேட்டரி பிரிவில் நுழையும் இரண்டாவது ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரி இதுவாகும்.
மிகப்பெரிய பேட்டரியுடன் கூட, இதன் எடை வெறும் 216 கிராம் மற்றும் அளவு 8 மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவாக உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை கொண்டுள்ளது. மேலும் 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் கொண்டிருக்கிறது.
ஹானர் பவர் 2 ஸ்மார்ட்போன் தனித்துவமான பவர் சிக்னல் ஐலேண்ட் வடிவமைப்பு, சுயமாக உருவாக்கப்பட்ட RF மேம்பாட்டு சிப் C1+ மற்றும் புதுமையான இணையான இரட்டை-ரெயில் ஆண்டெனா வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
ஹானர் பவர் 2 அம்சங்கள்:
6.79-இன்ச் (2640×1200 பிக்சல்கள்) 1.5K AMOLED 120Hz டிஸ்ப்ளே
ஆக்டா கோர் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 8500 எலைட் 4nm பிராசஸர்
மாலி-G720 MCU GPU
12GB LPDDR5X ரேம்
256GB / 512GB UFS 4.1 மெமரி
ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த மேஜிக் ஓஎஸ் 10.0
டூயல் சிம் ஸலாட்
50MP கேமரா, OIS
5MP அல்ட்ரா-வைடு கேமரா
16MP செல்ஃபி கேமரா
இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார்
இன்ஃப்ராரெட் சென்சார்
யுஎஸ்பி டைப்-சி ஆடியோ, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள்
வாட்டர் மற்றும் டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட் (IP69K + IP69 + IP68 + IP66)
5G SA/NSA, டூயல் 4ஜி வோல்ட்இ, வைபை 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ப்ளூடூத் 6.0
10,080mAh பேட்டரி
80W சூப்பர்சார்ஜ், 27W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்
ஹானர் பவர்2 ஸ்மார்ட்போன் சன்ரைஸ் ஆரஞ்சு, ஸ்னோ ஒயிட் மற்றும் ஃபேண்டம் பிளாக் வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. சீன சந்தையில் வருகிற 9ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரும் ஹானர் பவர்2 ஸ்மார்ட்போனின் 12ஜிபி ரேம், 256ஜிபி மெமரி மாடல் விலை இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.34,840 என்றும் 12ஜிபி ரேம், 512ஜிபி மெமரி மாடல் ரூ. 38,710-க்கும் கிடைக்கும்.