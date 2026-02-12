என் மலர்
வழிபாடு
படுக்கைக்கு எதிரே கழிப்பறை இருப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன?
- கணவன்-மனைவி இடையேயான உறவைப் பாதிக்கிறது.
- கதவை எப்போதும் மூடியே வைத்திருங்கள்.
ஒரு வீட்டில் ஒரு அறையை வடிவமைக்கும்போது, வாஸ்து முறைகளை மக்கள் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கிறார்கள். வாஸ்துவின் படி, உங்கள் படுக்கையறை சரியான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டாலோ அல்லது அமைக்கப்பட்டாலோ, நேர்மறை ஆற்றல் எப்போதும் வீட்டில் இருக்கும். இப்போதெல்லாம், மக்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் படுக்கையறைகளில் இணைக்கப்பட்ட குளியலறைகளைக் கட்டுகிறார்கள்.
கழிப்பறைக்கு முன்னால் படுக்கையறை வேண்டாம்
வாஸ்துவின் படி, உங்கள் படுக்கையறையில் கழிப்பறை அல்லது குளியலறை இருந்தால், நீங்கள் சில விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும். படுக்கையறையில் கழிப்பறை இருந்தால், படுக்கையை அதன் முன் வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. இது வாஸ்து குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும்.
சிரமங்களை எதிர்கொள்வது
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, உங்கள் படுக்கைக்கு முன்னால் ஒரு கழிப்பறை இருப்பது பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். கழிப்பறை அல்லது குளியலறை நீர் உறுப்புடன் தொடர்புடையது என்றும் அது ராகுவின் வசிப்பிடமாகக் கருதப்படுகிறது என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த இடம் எதிர்மறை சக்தியை அதிகரிக்கிறது.
கணவன்-மனைவி உறவில் ஏற்படும் விரிசல்
இது குறிப்பாக கணவன்-மனைவி இடையேயான உறவைப் பாதிக்கிறது. படுக்கையறை ஓய்வெடுக்கும் இடம் என்பதால், குளியலறையின் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் தூங்கும் போது நேரடியாக தனிநபரைப் பாதிக்கின்றன. இது நாள்பட்ட நோய்கள், முதுகுவலி மற்றும் மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
கருத்து வேறுபாடு
படுக்கைக்கு எதிரே கழிப்பறை இருப்பது வாஸ்து குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும், இது கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். நிதி நிலைமைகளும் பலவீனமடையலாம், மேலும் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
இந்த வாஸ்து குறைபாட்டைத் தவிர்க்க விரும்பினால், எந்த இடிப்பும் இல்லாமல் சில வாஸ்து பரிகாரங்களை முயற்சிக்க வேண்டும். குளியலறை கதவைப் பயன்படுத்திய உடனேயே மூடுங்கள். திறந்திருக்கும் கதவு படுக்கையறையின் அமைதியைக் கெடுக்கும். எனவே, கதவை எப்போதும் மூடியே வைத்திருங்கள்.
குளியலறை கதவில் திரைச்சீலை
படுக்கை மற்றும் குளியலறை கதவு ஒன்றையொன்று நோக்கி இருந்தால், கதவின் மேல் ஒரு திரைச்சீலை தொங்கவிடவும். இது வாஸ்து குறைகளின் விளைவுகளையும் குறைக்கும்.
குளியலறையில் உப்பு
மற்றொரு தீர்வு, ஒரு கண்ணாடி கிண்ணத்தில் கல் உப்பை நிரப்பி குளியலறையின் ஒரு மூலையில் வைப்பது. உப்பு எதிர்மறை சக்தியை உறிஞ்சும் சக்தி கொண்டது. ஒவ்வொரு நாளும் உப்பை மாற்றவும். இது வாஸ்து குறைபாடுகளைக் குறைக்கவும் உதவும்.