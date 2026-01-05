என் மலர்
மார்கழி என்பது "பீடை மாதம்" அல்ல; அது "பீடு" மிக்க மாதம்
- இம்மாத அதிகாலையில் வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் வாயுவின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்.
- மார்கழியில் கோயிலுக்குச் செல்வது தூய காற்றைச் சுவாசித்து உடல் நலம் பெறவே.
மார்கழி மாதம் என்பது ஆன்மீக ரீதியாகவும், அறிவியல் ரீதியாகவும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மாதமாகும். ஆனால், பொதுவாக இம்மாதத்தில் திருமணம், வீடு புகுவிழா போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர்ப்பார்கள்.
மார்கழி மாதத்தில் ஏன் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவதில்லை என்பதற்கான காரணங்களை ஆன்மீகம், அறிவியல் மற்றும் சமூக ரீதியாக இங்கே விரிவாகக் பார்க்கலாம்.
இந்து புராணங்களின்படி, மனிதர்களின் ஒரு வருடம் என்பது தேவர்களுக்கு ஒரு நாளாகும். இதில் மார்கழி மாதம் என்பது தேவர்களின் அதிகாலை நேரமாகும். அதாவது, பிரம்ம முகூர்த்தம்.
அதிகாலையில் நாம் எப்படி உறக்கத்திலிருந்து எழுந்து இறைவனை வணங்குகிறோமோ, அதேபோல் தேவர்களும் விழித்தெழும் இந்த நேரத்தில் நாமும் வழிபாட்டில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது ஐதீகம்.
திருமணம், கொண்டாட்டம் போன்ற உலகியல் சார்ந்த இன்பங்களை விட இறை சிந்தனைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவே இம்மாதத்தில் சுப காரியங்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம் ரீதியாக, இம்மாத அதிகாலையில் வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் வாயுவின் அளவு அதிகமாக இருக்கும். மக்கள் அதிகாலையில் எழுந்து வீதிகளில் கோலமிடுவதும், கோயிலுக்குச் செல்வதும் இந்தத் தூய காற்றைச் சுவாசித்து உடல் நலம் பெறவே.
சுப நிகழ்ச்சிகள் இருந்தால் மக்கள் இரவு தாமதமாக உறங்கி, அதிகாலைப் பொழுதைத் தவறவிடுவார்கள் என்பதால் அவை தவிர்க்கப்பட்டன.
மார்கழி என்பது "பீடை மாதம்" அல்ல; அது "பீடு" (பெருமை) மிக்க மாதம். இது இறைவனுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மாதம் என்பதால், மனிதர்கள் தங்கள் குடும்ப நிகழ்வுகளைத் தள்ளி வைத்தனர் என்பதே உண்மை.