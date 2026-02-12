என் மலர்
வழிபாடு
வீட்டின் பூஜை அறையில் இத்தனை சிலைகளை தான் வைக்க வேண்டும்... ஏன் தெரியுமா..?
தினசரி வழிபாடு என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. அதாவது கோவிலுக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் வீட்டு பூஜை அறையை கோவிலாக கருதி பயபக்தியுடன் வழிபடுவார்கள். இதனால் பூஜை அறையை எப்போதும் சுத்தமாகவும், ஒழுங்காகவும் வைக்க வேண்டும். பூஜை அறையில் உடைந்த அல்லது பயனற்ற பொருட்களை வைக்கக்கூடாது. அதே போல் பூஜை அறையில் எத்தனை சிலைகள் வைக்க வேண்டும் என்பது விதிமுறை உள்ளது. இதில் பலருக்கும் குழப்பம் ஏற்படும். அதன்படி, வீட்டு பூஜை அறையில் எத்தனை சிலைகள் வைக்க வேண்டும், எந்த சிலைகளை வைக்கக்கூடாது, சிலைகளைக் கையாள சரியான முறை என்ன என்பதையும் பார்ப்போம்...
பூஜை அறையில் இந்த சிலைகளை மட்டும் வைத்திருங்கள்
வாஸ்து சாஸ்திரம் மற்றும் நம்பிக்கைகளின்படி, வீட்டு பூஜை அறை புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, ஒருவர் வீட்டு பூஜை அறையில் அதிக சிலைகளை வைக்கக்கூடாது. குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சிலைகள் பராமரிக்க உதவுவதோடு தியானம் மற்றும் வழிபாட்டை எளிதாக்குகின்றன. பொதுவாக, குறைந்தபட்சம் இரண்டு முதல் ஐந்து சிலைகள் பொருத்தமானவை. இது பூஜை அறையில் நேர்மறை ஆற்றலைப் பராமரிக்கிறது மற்றும் எளிதாக சுத்தம் செய்ய அனுமதிக்கிறது.
தவறுதலாக கூட இந்த சிலைகளை பூஜை அறையில் வைக்காதீர்கள்
அமைதியான மற்றும் மென்மையான வடிவங்களைக் கொண்ட சிலைகளை வீட்டு பூஜை அறையில் வைப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. சில தெய்வங்களின் கடுமையான அல்லது கோப வடிவங்களை வீட்டில் வைத்திருப்பது நல்லதல்ல. கடுமையான அல்லது கோப வடிவங்களைக் கொண்ட நடராஜர், சனீஸ்வரர் அல்லது ராகு-கேது சிலைகள், மா காளி சிலை அல்லது கால பைரவரின் கடுமையான வடிவம் ஆகியவற்றை வீட்டு பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடாது. அத்தகைய சிலைகள் சக்தி மற்றும் தவத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே, அவற்றை வீட்டு பூஜை அறையில் வைப்பது சரியல்ல. பொதுவாக, அமைதியான மற்றும் மென்மையான வடிவங்களைக் கொண்ட சிலைகளை வீட்டில் வைக்க வேண்டும். இந்த சிலைகளின் ஆற்றல் வீட்டின் சூழ்நிலையை அமைதியாகவும், நேர்மறையாகவும் வைத்திருக்கிறது.
இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்
வீட்டு பூஜை அறை தொடர்புடைய வேறு சில விதிகளையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். முதலில், வீட்டின் வடகிழக்கு மூலையில் பூஜை அறை அமைந்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். வாஸ்து சாஸ்திரத்தில், வடகிழக்கு மூலை வடகிழக்கு திசை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த திசை மிகப்பெரிய சக்தி மூலமாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, இங்கு பூஜை அறை இருப்பது பலனளிக்கும். அனைத்து தெய்வங்களும் இந்த திசையில் வசிப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது. கூடுதலாக, பூஜை அறையில் உள்ள சிலைகளுக்கு இடையே குறைந்தது 1-2 அங்குல தூரம் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். படுக்கையறை அல்லது கழிப்பறைக்கு அருகில் பூஜை அறை ஒருபோதும் அமைந்திருக்கக்கூடாது என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.