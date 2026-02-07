என் மலர்
வாஸ்து முறைப்படி வீட்டில் சிலைகள் வைத்தால் இவ்வளவு பலன்களா..?
பொதுவாக மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் மகிழ்ச்சியை நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாஸ்து முறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். வாஸ்து குறை இருந்தால் அது வீட்டிலுள்ள குடும்பத்தின் முன்னேற்றத்தையும் அமைதியையும் பாதிக்கின்றன. வாஸ்துவின் படி ஒருவரின் வீட்டை அலங்கரிப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, சிலர் தங்கள் வீடுகளில் சிலைகளை வைத்து தங்கள் வீடுகளை அலங்கரிக்கின்றனர்.
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் வைப்பதற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் சில சிலைகள் உள்ளன. அவை உங்கள் செழிப்புடன் தொடர்புடையவை. இருப்பினும், இந்த சிலைகளை வாஸ்து முறைகளின் படி வீட்டில் வைக்க வேண்டும், அப்போதுதான் அவை நல்ல பலன்களைத் தரும்.
காமதேனு படம்
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டில் காமதேனு பசுவின் படத்தை வைத்திருப்பது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அதை வீட்டில் வைத்திருப்பது எதிர்மறை சக்தியை நீக்கி, செழிப்பை உறுதி செய்யும் என்று நம்பப்படுகிறது. காமதேனு படத்தை வடகிழக்கு மூலையில் வைக்கவும். இது உங்கள் சிந்தனையில் தெளிவைக் கொண்டுவரும், சரி, தவறுகளை வேறுபடுத்திப் பார்க்கும் திறனை மேம்படுத்தும், மேலும் சரியான முடிவுகளை உறுதி செய்யும்.
காமதேனு பசு சிலை
வீட்டில் காமதேனு பசுவின் சிலையை வைத்திருப்பது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அதை வீட்டில் வைத்திருப்பது எதிர்மறை சக்தியை நீக்கி, செழிப்பை உறுதி செய்யும் என்று நம்பப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டின் கிழக்கு மூலையில் காமதேனு பசுவின் சிலையை வைக்கவும். இந்த திசையில் வைப்பது உங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்ற உதவும். இதை ஒரு பிரார்த்தனை பகுதி, அல்லது படிப்பு அறையில் வைக்கலாம்.
ஆமை
ஆமை என்பது விஷ்ணுவின் கூர்ம அவதாரம். வாஸ்து முறைகளின் படி, ஆமை இருக்கும் இடத்தில் லட்சுமி தேவி வசிக்கிறாள். எனவே, வீட்டில் ஆமை சிலையை வைத்திருப்பது செழிப்பைத் தரும் என்று கருதப்படுகிறது.
இந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்
ஒரே தெய்வத்தின் இரண்டு சிலைகளையோ அல்லது ஒன்றை ஒன்றுக்கு எதிரில் வைக்காதீர்கள். உடைந்த அல்லது சேதமடைந்த சிலையைத் தவிர்க்கவும். படுக்கையறை அல்லது கழிப்பறைக்கு அருகில் கோவில் கட்டாதீர்கள். மேலும், சனீஸ்வரின் சிலைகளையோ அல்லது துர்கா தேவியின் கோப வடிவத்தையோ தவிர்க்கவும்.