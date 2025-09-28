Live
      நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      Navratri Special: நவராத்திரியை கொண்டாடும் போற்றி பாடல்கள்: 7-ம் நாள் இன்று..!
      Navratri Special: நவராத்திரியை கொண்டாடும் போற்றி பாடல்கள்: 7-ம் நாள் இன்று..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Sept 2025 9:13 AM IST
      • முதலில் பிள்ளையாருக்கு 16 போற்றிகளை சொல்லவும்.
      • ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி தொடங்கி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.

      நவம் என்றால் ஒன்பது. ராத்திரி என்றால் இரவு நேரம். முன்னிரவில் சக்தியை முறையோடு ஆராதித்து மகிழ்விப்பதே நவராத்திரி. பொதுவாக இப்பண்டிகையை புரட்டாசி மாதம் அமாவாசைக்கு மறுநாள் தொடங்கி ஒன்பது நாட்களும் 10-வது நாள் விஜயதசமி என்றும் கொண்டாட வேண்டும். இது பொதுவான விதியாக இருக்கிறது.

      முதலில் நமது விருப்பப்படி வீட்டில் உள்ள கொலு பொம்மைகளை வரிசைப்படுத்தி கொலு வைத்துவிட வேண்டும்.

      பின்னர், அம்மனை எழுந்தருளச் செய்து விட்டு, விக்னங்கள் இன்றி இந்தப் பூஜை நிறைவு பெற ஒன்பது நாட்களும் எந்த விதமான இடையூறும் வராமல் இருக்க விநாயக வணக்கம் சொல்ல வேண்டும்.

      விநாயகரை நினைத்து நமஸ்காரம் செய்யவும். அம்மன் எழுந்தருளல் முடிந்த உடன் நவராத்திரிக்கு உரிய பூஜையைத் தொடங்க வேண்டும்.

      முதலில் பிள்ளையாருக்கு 16 போற்றிகளை சொல்லவும். ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி தொடங்கி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது. 9 நாட்களுக்குரிய போற்றி பாடல்களில் ஏழாவது நாளான இன்றைய போற்றி பாடலை பார்ப்போம்..

      ஏழாம் நாள் போற்றி

      ஓம் மெய்த் தவமே போற்றி

      ஓம் மூலாதாரத்து ஒளியே போற்றி

      ஓம் ஆதிமுதல் அம்பரமே போற்றி

      ஓம் அகண்ட பரிபூரணியே போற்றி

      ஓம் அகிலலோக நாயகி போற்றி

      ஓம் நல்வினை நிகழ்த்துவாய் போற்றி

      ஓம் அஞ்சலென்று அருள்வாய் போற்றி

      ஓம் ஆறுமுகன் வேல் தந்தோய் போற்றி

      ஓம் சொல்லுக்கு இனிய சுந்தரி போற்றி

      ஓம் வில்லோன் மாயை தந்தவளே போற்றி

      ஓம் ஐந்தெழுத்தோன் ஆரணங்கே போற்றி

      ஓம் எழுவரில் ஒன்றானவளே போற்றி

      ஓம் இல்லத்தொளி தரும் இறைவி போற்றி

      ஓம் ஏற்றம் தரும் ஏறே போற்றி

      ஓம் காட்சிக்கு இனியவளே போற்றி

      ஓம் சாம்பவி மாதே போற்றி

      navratri Navratri Special நவராத்திரி நவராத்திரி விழா போற்றி பாடல் potri Mantras 
