செல்வம்-அறிவை தரும் 'பதுமநிதி'
- செல்வத்தின் தெய்வமான குபேரனிடம் இருக்கும் ஒரு தெய்வீக நிதியாகக் கருதப்படுகிறது.
- சங்க நிதி செல்வத்தை வழங்கினால், பதும நிதி அறிவை வழங்குகிறது.
பதும நிதி குபேரனின் ஒன்பது வகையான செல்வங்களில் (நவ நிதிகள்) முக்கியமான ஒன்றாகும். இந்து புராணங்களின்படி, இது செல்வத்தின் தெய்வமான குபேரனிடம் இருக்கும் ஒரு தெய்வீக நிதியாகக் கருதப்படுகிறது.
பதும நிதியின் சிறப்புகள் இதோ:
அறிவை அருளுதல்: பதும நிதி 'வெண்தாமரை' வடிவில் உருவகப்படுத்தப்படுகிறது. இது பக்தர்களுக்கு வெறும் பணத்தை மட்டும் தராமல், அந்தச் செல்வத்தை நல்வழியில் பயன்படுத்துவதற்கான அறிவையும் (புத்தி) அருளக்கூடியது.
வளம் மற்றும் சந்ததி: இந்த நிதியைப் பெற்றவர்களுக்கு தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகங்களும், புத்திர பாக்கியம் மற்றும் பேரக்குழந்தைகள் போன்ற குடும்ப வளமும் பெருகும் என்று நம்பப்படுகிறது.
சத்துவ குணம்: பதும நிதி சத்துவ குணத்தைக் (உண்மை மற்றும் தூய்மை) குறிக்கிறது. அறநெறிகளின்படி (தர்மம்) ஈட்டப்படும் செல்வத்தை இது குறிக்கும்.
சங்க நிதியுடன் தொடர்பு: பொதுவாகக் கோவில்களின் நுழைவாயில்களில் (எ.கா: தஞ்சை பெரிய கோவில்) சங்க நிதி மற்றும் பதும நிதி ஆகிய இருவரும் துவாரபாலகர்கள் போலச் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். சங்க நிதி செல்வத்தை வழங்கினால், பதும நிதி அறிவை வழங்குகிறது.
குபேரனின் சேவகர்கள்: குபேரன் இந்த நிதிகளைத் தனித்தனி தேவகணங்களாக மாற்றித் தனது செல்வத்தைப் பாதுகாக்கவும் நிர்வகிக்கவும் பயன்படுத்துகிறார்.
பதும நிதி மற்றும் சங்க நிதி ஆகிய இருவரையும் வணங்குவதன் மூலம் ஒருவருக்கு அழியாத செல்வமும், அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்தும் ஞானமும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.