      முகப்பு » ஆன்மிகம்ஆன்மிக களஞ்சியம்

      ஆன்மிக களஞ்சியம்

      குபேரனின் செல்வ தேவதையான சங்கநிதி
      குபேரனின் செல்வ தேவதையான 'சங்கநிதி'

      7 March 2026 10:33 AM IST
      • சிவபெருமானின் ஆணைப்படி, மகாலட்சுமியின் செல்வங்களைப் பாதுகாக்கும் காவலராக இவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
      • நவநிதிகளின் அருளைப் பெறுவதால் வாழ்க்கையில் செல்வச் செழிப்பு ஏற்படும் என்பது ஆன்மீக நம்பிக்கை.

      சங்கநிதி குபேரனின் செல்வத் தேவதைகளில் ஒருவராகவும், செல்வச் செழிப்பைக் குறிக்கும் வலம்புரிச் சங்கினை கையில் ஏந்தியவராகவும், சிவபெருமானின் அருளால் செல்வங்களை நிர்வகிப்பவராகவும் போற்றப்படுகிறார். குபேரனின் நவநிதிகளில் முதல் நிதியாகக் கருதப்படும் சங்கநிதி, பதுமநிதியுடன் இணைந்து கோவில்களின் வாயில்களில் நிலைபெற்று, பக்தர்களுக்குச் செல்வத்தை வாரி வழங்கும் காவல் தெய்வமாக விளங்குகிறார்.

      சங்கநிதியின் சிறப்பம்சங்கள்:

      குபேர நிதி: நவநிதிகளில் (ஒன்பது வகையான செல்வங்கள்) சங்கநிதி முதன்மையானது. இது சங்கினைப் போன்ற செல்வத்தை குறிக்கிறது.

      வலம்புரிச் சங்கு: சங்கநிதி தனது கைகளில் செல்வம், மங்கலம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமான வலம்புரிச் சங்கினை வைத்திருப்பார்.

      செல்வக் காவலர்: சிவபெருமானின் ஆணைப்படி, மகாலட்சுமியின் செல்வங்களைப் பாதுகாக்கும் காவலராக இவர் நியமிக்கப்பட்டார்.

      வழிபாடு: கோவில்களின் நுழைவாயிலில் பதுமநிதியுடன் இணைந்து காட்சியளிக்கும் இவரை, வழிபாட்டால் செல்வம், தனம், தான்யம் மற்றும் நிலைத்த செல்வம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

      பதுமநிதியுடன் தொடர்பு: பெரும்பாலும் பதுமநிதியுடன் சேர்ந்தே இவரைப் போற்றுவர். சங்கநிதி (சங்கு), பதுமநிதி (தாமரை) இரண்டும் குபேரனின் நிதிகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த நவநிதிகளின் அருளைப் பெறுவதால் வாழ்க்கையில் செல்வச் செழிப்பு ஏற்படும் என்பது ஆன்மீக நம்பிக்கை.

