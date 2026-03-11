என் மலர்
உலகம்
Iran War | தீவிரமடையும் தாக்குதல்... ஈரானில் உள்ள ரஷிய துணை தூதரகம் சேதம்
- அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஜன்னல்கள் உடைந்தன.
- பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக ரஷியா தெரிவித்தது.
ஈரானிய நகரமான இஸ்ஃபஹானில் உள்ள ரஷிய துணைத் தூதரகம் இந்த வார தொடக்கத்தில் ஷெல் தாக்குதலில் சேதமடைந்ததாக ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் மரியா ஜகரோவா தெரிவித்தார்.
ராஜதந்திர பிரதிநிதித்துவத்தின் மீதான தாக்குதல் சர்வதேச மரபுகளை "அப்பட்டமாக மீறுவதாகும்" என்றும், அனைத்து தரப்பினரும் "இராஜதந்திர தளங்களின் மீறல் தன்மையை" கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
"மார்ச் 8 ஆம் தேதி, ஈரானிய நகரமான இஸ்ஃபஹானில், அருகிலுள்ள அதே பெயரில் உள்ள மாகாணத்தின் ஆளுநரின் நிர்வாகத்தின் மீதான தாக்குதலின் விளைவாக, ரஷிய தூதரகம் சேதமடைந்தது" என்று ஜகரோவா அமைச்சகத்தின் வலைத்தளத்தில் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.
அறிக்கையில், "அலுவலக கட்டிடம் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஜன்னல்கள் உடைந்தன, மேலும் பல ஊழியர்கள் குண்டுவெடிப்பால் தூக்கி எறியப்பட்டனர். அதிர்ஷ்டவசமாக, உயிரிழப்புகள் அல்லது கடுமையான காயங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை" என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
முன்னதாக, ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசஸ்கியானுடன் மோதல் குறித்து ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக ரஷியா தெரிவித்தது. இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது, அதிபர் புதின் அனைத்து விரோதங்களையும் நிறுத்த அழைப்பு விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.