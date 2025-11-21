என் மலர்tooltip icon
      இந்தோனேசியா: எரிமலை வெடித்தபோது சிக்கிய 170 சுற்றுலா பயணிகள் மீட்பு
      இந்தோனேசியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Nov 2025 5:00 AM IST
      • இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவில் செமரு எரிமலை அமைந்துள்ளது.
      • திடீரென எரிமலை வெடித்துச் சிதறியதால் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு சாம்பல் வெளியேறியது.

      ஜகார்த்தா:

      இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவில் செமரு எரிமலை அமைந்துள்ளது. 3 ஆயிரத்து 500 அடி உயரமுள்ள இந்த மலை சாகச வீரர்களுக்கு ஏற்ற இடமாகவும் திகழ்கிறது. எனவே சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு செல்ல ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

      இந்நிலையில், சுற்றுலா பயணிகள் உள்பட 170-க்கும் அதிகமானோர் இந்த மலையில் ஏறிக்கொண்டிருந்தனர்.

      அப்போது திடீரென அந்த எரிமலை வெடித்துச் சிதறியது. இதனால் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு சாம்பல் வெளியேறியதால் அவர்கள் வெளியேற முடியாமல் அங்கு சிக்கிச் கொண்டனர்.

      தகவலறிந்து அந்த இடத்துக்கு விரைந்த மீட்புப் படையினர் அவர்களைப் பத்திரமாக மீட்டனர்.

