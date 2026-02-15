என் மலர்
உலகம்
அமெரிக்காவில் மாயமான இந்திய மாணவர் சடலமாக மீட்பு
- மாணவரின் உடலை தாயகம் எடுத்து வர அனைத்து உதவியும் செய்து தரப்படும்.
- மாணவர் சாகேத் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
கர்நாடகாவை சேர்ந்த சாகேத் சீனிவாசய்யா(வயது 22). சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில் படித்து வந்த இவர் கடந்த ஆண்டு பட்டம் பெற்றார்.
பின்னர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா பெர்க்லி பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியியல் மற்றும் உயிரி மூலக்கூறு பொறியியல் முதுகலைப் பட்டம் படித்து வந்தார்.
இதற்கிடையே மாணவர் சாகேத் கடந்த 9-ந்தேதி திடீரென்று மாயமானார். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் போலீசார் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். அப்போது பல்கலைக்கழக வளாகம் அருகே உள்ள ஒரு பூங்காவில் சாகேத்தின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் மடிக்கணினி அடங்கிய பை கண்டெடுக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து மாணவர் சாகேத்தை தேடும் பணியை போலீசார் மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில் மாணவர் சாகேத் சீனிவாசய்யா பிணமாக மீட்கப்பட்டு உள்ளார். அவரது உடலை போலீசார் மீட்டுள்ளதாக சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகம் உறுதிப்படுத்தியது.
இதுதொடர்பாக துணை தூதரகம் கூறும்போது, இந்த மிகவும் கடினமான நேரத்தில் மாணவர் சாகேத் குடும்பத்தினருக்கு எங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
மாணவரின் உடலை தாயகம் எடுத்து வர அனைத்து உதவியும் செய்து தரப்படும். அதற்கான நடவடிக்கைகளில் உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம் என்று தெரிவித்தது.
மாணவர் சாகேத் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை. அவரது மரணம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது.
மாணவர் சாகேத், சென்னை ஐ.ஐ.டியில் வேதியியல் பொறியியலில் இளங்கலை தொழில்நுட்ப படிப்பை முடித்தார். இங்கு அவர் 2021-ம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் 2025-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை படித்தார்.
பின்னர் அமெரிக்காவின் பெர்க்லி பல்கலைக்கழகத்தில் தயாரிப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் அறிவியல் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பில் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் சேர்ந்தார். அமெரிக்காவுக்கு செல்வதற்கு முன்பு மாணவர் சாகேத் படித்து கொண்டே அறிவியல் ஆய்வகத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.
தான் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளில் ஆர்வமாக உள்ளேன் என்று இணைய பக்கத்தில் தெரிவித்து இருந்தார். இந்த நிலையில்தான் அவர் அமெரிக்காவில் பிணமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.