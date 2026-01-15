என் மலர்tooltip icon
      உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்: தொடர்ந்து 3வது ஆண்டாக சிங்கப்பூர் முதலிடம்
      உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்: தொடர்ந்து 3வது ஆண்டாக சிங்கப்பூர் முதலிடம்

      15 Jan 2026 12:34 AM IST
      • உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டாக சிங்கப்பூர் பாஸ்போர்ட் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
      • அதன்படி, சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் விசா இல்லாமல் 193 நாடுகளுக்குப் பயணிக்க முடியும்.

      லண்டன்:

      விசா இன்றி வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்வதன் அடிப்படையில் ஆண்டுதோறும் ஹென்லி பாஸ்போர்ட் பட்டியல் வெளியிடுகிறது.

      ஹென்லி பாஸ்போர்ட் குறியீடு 2026 பட்டியலில் சிங்கப்பூர் தொடர்ந்து 3வது முறையாக உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டாக முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.

      அதன்படி, சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் விசா இல்லாமல் 193 நாடுகளுக்குப் பயணிக்க முடியும்.

      இந்தப் பட்டியலின்படி ஜப்பான், தென்கொரிய பாஸ்போர்ட்டுகள் 2-வது இடத்தில் உள்ளன. 3-ம் இடத்தில் உள்ள டென்மார்க், ஸ்பெயின், சுவீடன், சுவிட்சர்லாந்து பாஸ்போர்ட் மூலம் 186 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்லலாம். அமெரிக்கா ஒரு புள்ளி சரிந்து 10வது இடத்தில் உள்ளது; அந்நாட்டு பாஸ்போர்ட் மூலம் 179 நாடுகளுக்கு பயணம் செய்யலாம். இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா 85-வது இடம் பிடித்துள்ளது.

