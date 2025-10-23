Live
      புவி வெப்பமயமாதல் எதிரொலி - ஐஸ்லாந்தில் கண்டறியப்பட்ட கொசுக்கள்
      ஐஸ்லாந்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Oct 2025 11:31 AM IST
      • தீவு நாட்டில் கொசுக்கள் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் முதல் முறையாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
      • ஹால்டசன் மூன்று மாதிரிகளை சேகரித்தார்.

      பூமியில் கொசுக்கள் முற்றிலும் இல்லாத இரண்டு இடங்கள் ஐஸ்லாந்து மற்றும் அண்டார்டிகா மட்டுமே என்று கருதப்பட்டது. கிரகத்தின் மிகக் குளிரான பகுதிகளில் கூட செழித்து வளரும் பூச்சிகள் ஏன் அங்கு தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை என்று விஞ்ஞானிகள் நீண்ட காலமாக ஆராய்ந்து வந்தனர்.

      இந்த நிலையில், பூமியில் கொசுக்கள் இல்லாத சில இடங்களில் ஒன்றாக நீண்ட காலமாக கொண்டாடப்பட்ட ஐஸ்லாந்து, அந்த தனித்துவத்தை இழந்துவிட்டது. வேகமாக வெப்பமடைந்து வரும் கிரகத்தின் மற்றொரு காணக்கூடிய விளைவைக் குறிக்கும் வகையில், தீவு நாட்டில் கொசுக்கள் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் முதல் முறையாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

      இந்த மாத தொடக்கத்தில் உள்ளூர் பூச்சி ஆர்வலர் பிஜோர்ன் ஹ்ஜால்டசன் இந்த கண்டுபிடிப்பை மேற்கொண்டார். அவர் ரெய்க்ஜாவிக் நகரின் வடமேற்கே உள்ள க்ஜோஸின் பனிப்பாறை பள்ளத்தாக்கில் அந்துப்பூச்சிகளைக் கவனித்தபோது "சிவப்பு ஒயின் ரிப்பனில் ஒரு விசித்திரமான ஈ" என்று முதலில் தற்செயலாகக் கண்டார்.

      "இது நான் இதற்கு முன்பு பார்த்திராத ஒன்று என்பதை உடனடியாக என்னால் உணர முடிந்தது" என்று கூறிய ஹால்டசன் நகைச்சுவையுடன், "கடைசி கோட்டையும் இடிந்து விழுந்தது போல் தெரிகிறது" என்று கூறினார்.

      ஹால்டசன் மூன்று மாதிரிகளை சேகரித்தார். இரண்டு பெண் கொசுக்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் கொசு - அவற்றை ஐஸ்லாந்து இயற்கை வரலாற்று நிறுவனத்திற்கு சரிபார்ப்புக்காக அனுப்பினார். பூச்சியியல் வல்லுநர் மத்தியாஸ் ஆல்ஃபிரட்சன், ஐரோப்பா மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் காணப்படும் குலிசெட்டா அன்யுலாட்டா என்ற குளிர் எதிர்ப்பு கொசு இனம் பூச்சிகள் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.

      Iceland ஐஸ்லாந்து கொசு 
