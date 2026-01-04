என் மலர்tooltip icon
      பாகிஸ்தானில் மர்மக் கும்பல் துப்பாக்கிச்சூடு: 4 போலீசார் உயிரிழப்பு
      பாகிஸ்தான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Jan 2026 4:39 PM IST
      • போக்குவரத்து போலீசார் மீது துப்பாக்கிச்சூடு.
      • காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற போலீசார் மீதும் துப்பாக்கிச்சூடு.

      பாகிஸ்தானில் உள்ள பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு இடத்தில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் 4 போலீசார் கொல்லப்பட்டனர். லக்கி மார்வாத் மற்றும் பன்னு மாவட்டங்களில் இந்த துப்பாச்சிசூடு சம்பங்கள் நடைபெற்றுள்ளது.

      மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த அடையாளம் தெரியாத மர்மக் கும்பல், சரை நவுரங் நகரில் போக்குவரத்து போலீசார் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். இதில் 3 போலீசார் கொல்லப்பட்டனர்.

      மந்தான் பகுதியில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒரு போலீசார் கொல்லப்பட்டனர். போலீசார் வீட்டில் இருந்து காவல் நிலையத்தில் ரிப்போர்ட் அளிக்க செல்லும்போது, துப்பாக்கி ஏந்திய நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

      Khyber Pakhtunkhwa கைபர் பக்துன்க்வா 
